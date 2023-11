In einem landwirtschaftlichen Gebäude in Weitprechts bei Bad Wurzach ist am späten Montagabend Feuer ausgebrochen. Lichterloh stand die Stallung, in der auch fünf Pferde untergebracht waren, beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen.

"Die Pferde konnten von den Einsatzkräften vor Ort nicht aus dem Gebäude befreit werden", berichtet ein Sprecher der Polizei am späten Montagabend. Wenn die Tiere tatsächlich noch im Stall waren, seien sie aller Wahrscheinlichkeit nach umgekommen.

Menschen seien keine in dem Gebäude gewesen, sodass aktuelle keine Verletzten gemeldet seien.

Zahlreiche Rettungskräfte waren bei dem Stallbrand in Bad Wurzach in Einsatz. (Foto: David Pichler )

Gegen 20 Uhr sei das Feuer über die Rettungsleitstelle gemeldet worden. Um kurz vor 21 Uhr habe die Feuerwehr den Brand im vorderen Teil des Gebäudes im Sankt-Wolfgang-Weg unter Kontrolle gehabt.

Die Stallung, in der auch Stroh gelagert wurde, stand in Vollbrand. Das Gebäude sei teilweise eingestürzt. Die Löscharbeiten werden Stunden dauern, mutmaßte der Polizeisprecher.

Zum entstandenen Sachschaden konnten am Montag noch keine Angaben gemacht werden. Auch zur Brandursache war noch nichts bekannt.