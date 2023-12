Peta stellt Forderung an die Stadt Bad Wurzach

Der Bad Wurzacher Gemeinderat hatte sich Ende November mit großer Mehrheit gegen eine Katzenschutzverordnung ausgesprochen. Der Hauptgrund: Es gebe nicht genügend festgestellte leidende Katzen. Nun hat sich die Tierrechtsorganisation Peta Deutschland dazu geäußert.

Beantragt hatten eine solche Verordnung der Tierschutzverein und das Tierschutzteam der Stadt Bad Wurzach, um das Leid der Katzen zu reduzieren. Das Gesetz sieht vor, dass freilaufende Katzen registriert, gekennzeichnet und kastriert werden müssen. Stattdessen will die Stadt in den kommenden beiden Jahren an den Tierschutzverein und das Tierschutzteam insgesamt 3000 Euro jährlich für Kastrationsaktionen zur Verfügung stellen.

Stadt könne „systematisch helfen“

Wie Peta mitteilt, habe die Organisation die Stadt Bad Wurzach bereits dazu aufgefordert, „umgehend ihrer Verantwortung für heimatlose Katzen nachzukommen und den Beschluss der Katzenschutzverordnung zu billigen.“

Etwa zwei Millionen heimatlose Katzen führen nach Angaben von Peta ein trauriges Leben auf deutschen Straßen.

Katzen sind domestizierte Tiere, die ohne menschliche Fürsorge aufgrund von Krankheiten oder Unfällen häufig frühzeitig und qualvoll sterben, wird Annika Lewald, Fachreferentin für tierische Mitbewohner, zitiert.

Mit der Schutzverordnung könne Bad Wurzach den Katzen systematisch und langfristig helfen. „Die Landesregierung sollte zudem dem Beispiel von Niedersachsen folgen und eine landesweite Katzenschutzverordnung beschließen.“

1100 Kommunen mit Kastrationspflicht

Die Kastrationspflicht kann laut Peta seit 2013 aus Tierschutzgesichtsgründen erlassen werden. Die Landesregierungen seien ermächtigt, Maßnahmen zur Populationskontrolle freilebender Katzen zu treffen und Gebiete mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen festzulegen, um die hohe Zahl heimatloser Katzen zu verringern.

Zudem dürften sie diese Ermächtigung auf andere Behörden übertragen, auch an die Kommunen. In Bayern existiere bereits eine solche Ermächtigung. Mittlerweile in Deutschland bereits über 1100 Städte und Gemeinden die Kastrationspflicht eingeführt.