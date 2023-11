Person bei Angriff mit Messer verletzt

In einer Wohnunterkunft am Stadtrand ist am Montagmittag ein 20-Jähriger bei einem Messerangriff verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge wurde der Mann unvermittelt von einem 19 Jahre alten Mitbewohner in der Unterkunft mit einem Messer angegriffen. Der 20-Jährige konnte schwer verletzt flüchten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der 19-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei in unmittelbarer Nähe des Wohnheims vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.