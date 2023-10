Patrizia Moresco auf der Adler-Liverbühne

Patrizia Moresco, in Berlin lebende Italienerin mit schwäbischem „Migrationshintergrund“, stattet der Adler Livebühne in Dietmanns wieder einen ihrer spektakulären Besuche ab. „Eine Frau, ein Wort, ein Gag ‐ immer groß und niemals artig“, heißt es in der Ankündigung. Ungebremste Spielfreude mit vollem Körpereinsatz prägen die provokante und brüllend komische Show „Overkill“ der Comedy-Granate auch am Samstag, 28. Oktober um 20.30 Uhr in Dietmanns. Tickets kosten 25 Euro.