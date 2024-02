Die Abgabefrist rückt unaufhaltsam näher. Spätestens am 28. März müssen die Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl am 9. Juni eingereicht werden. Hochbetrieb bei der Kandidatensuche also, auch bei der Freien Wählervereinigung Bad Wurzach. Zwei ihrer derzeitigen Stadträte werden nicht mehr antreten, verrät Karl-Heinz Buschle.

„Wir haben schon einige gute Kandidaten gefunden“, zeigt er sich beim Redaktionsgespräch „guter Dinge, dass wir eine tolle Liste haben werden“. Wichtig ist ihm dabei, diesmal auch alle Ortschaften zu besetzen. „Und da sieht’s richtig gut aus“, gibt er sich aufgeräumt.

Unechte Teilortswahl

Vor fünf Jahren war das so nicht der Fall. In mehreren Orten hatten die Bürger keine wirkliche Wahl, weil gerade mal so viele Kandidaten antraten, wie es Sitze gab. Das dürfe diesmal nicht passieren, betont Buschle.

Die Bürger in den Ortschaften müssen zeigen, dass die unechte Teilortswahl richtig und wichtig ist. Wird dieses Interesse auf unseren Kandidatenlisten nicht sichtbar, müssen wir über die Beibehaltung reden.

Von den derzeit acht FW-Stadträten werden sechs wieder antreten, sagt Buschle. Auf der Liste fehlen werden Fraktionssprecher Armin Willburger und Michael Rauneker. Letzterer hat auch bereits öffentlich gemacht, dass er nicht mehr als Arnacher Ortsvorsteher zur Verfügung stehen wird. Wieder dabei sind also neben Buschle selbst Gisela Brodd (Unterschwarzach), Norbert Fesseler (Kernstadt), Martin Häfele (Ziegelbach), Wolfgang Jäger (Seibranz) und Bernhard Schad (Kernstadt).

Treffen am Dienstag

Am kommenden Dienstag, 20. Februar, laden die Freien Wähler um 20 Uhr ins Casa Rustica alle ein, die Interesse an einer Kandidatur haben. „Es sind noch Plätze bei uns frei für Leute die ohne Parteizwang mitgestalten wollen, gerne auch 16- und 17-Jährige, die ja erstmals nicht nur wählen, sondern auch kandidieren dürfen“, wirbt Buschle. Und der dienstälteste Stadtrat im Bad Wurzacher Gremium (seit 1989 ist Buschle dabei) betont auch, dass gerade diese Mitgestaltungsmöglichkeit in den kommenden fünf Jahren in vielen wichtigen Bereichen gefragt sein wird.

Ganz obenan in seiner Liste steht die Entscheidung über das Biosphärengebiet. „Hier entscheidet alleine der Gemeinderat, ob Bad Wurzach dabei ist oder nicht.“ Gleiches gilt für den Aussichtsturm im Ried. „Ob er gebaut wird oder nicht, wird im Gemeinderat zu beschließen sein.“

Anstehende Themen

Weitere wichtige anstehende Themen sind laut Buschle: Energie, Klimaschutz, PV-Anlagen auf Dächern und auf Freiflächen unter Berücksichtigung des Rieds, Flüchtlingsunterbringung und -integration, Altstadtsatzung, Verkehr Innenstadt, Stadtsanierung Wurzach-West, Kinderbetreuung, Hallensanierungen, Friedhofsgestaltung. „Die Themen gehen nicht aus“, so Buschle, „und wir werden im Gemeinderat mitreden, mitgestalten und beschließen.“

„Die Möglichkeit mitzugestalten, wie es in meiner Heimatstadt weitergehen wird“, sei für ihn selbst auch 1989 die Motivation gewesen erstmals zu kandidieren, erzählt Karl-Heinz Buschle. Der damalige Chef der Freien Wähler, Karl Fimpel, habe ihn damals angesprochen. Für ihn selbst unerwartet sei er auf Anhieb ins Gremium gewählt worden.

Die Kreistagswahl

Am 5. März werden die Freien Wähler im Casa Rustica im Rahmen ihrer Hauptversammlung die Kandidaten für die Gemeinderatswahl und die Kreistagswahl nominieren. Bei der Kreistagswahl werden sieben Namen auf der Kandidatenliste stehen. Zwei davon werde die der bisherigen Kreisräte André Radke (Kißlegg) und Buschle selbst sein.

„Auch hier suchen wir noch Kandidaten und auch hier stehen spannende Themen zur Entscheidung an“, sagt der Bad Wurzacher und zählt die Krankenhausfrage, den Neubau der Kreisschulen sowie den Neubau für das Landratsamt an.