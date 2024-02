Opferstockdiebstähle in Bad Wurzach

Offenbar in mehreren Kirchen und Kapellen im Bereich Bad Wurzach hat ein unbekannter Täter in den vergangenen Tagen versucht, Geld aus den Opferstöcken zu stehlen. Hierbei wurde mittels einer klebrigen Masse und mutmaßlich eines Drahts probiert, Geldscheine aus den Behältnissen zu angeln. Ob die Versuche zum Erfolg führten, ist derzeit nicht geklärt, meldet die Polizei. Entsprechende Spuren konnten in der Schlosskapelle, in St. Verena, in Arnach, Dietmanns, Seibranz und Gospolshofen gefunden werden. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 07564/2013 um sachdienliche Hinweise zu den Taten und dem Täter.