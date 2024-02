Ohne Navi für den guten Zweck bis zum Nordkap

Das Polarlicht sehen, neun nordeuropäische Länder erleben und dabei auch noch Spenden für den guten Zweck sammeln - Nina Jany (26 Jahre), Stefan Sigg (28), Felix Gründig (27) und Fabio Biancavallo (23) aus Bad Wurzach sind derzeit mit zwei älteren Fahrzeugen bei der Winterrallye „Baltic Sea Circle“ am Start.

„Wen reizt es nicht, mal das Polarlicht zu sehen?“ Nina Jany

Los ging es am Wochenende in Hamburg, bis zum 10. März müssen an 16 Tagen rund 7500 Kilometer auf Nebenstraßen zurückgelegt werden. Kurz vor ihrer Abfahrt Richtung Norden erzählten die vier Bad Wurzacher in einem Gespräch mit der Redaktion unter anderem, was sie antreibt und auf was sie sich besonders freuen.

Zwei haben Rallye-Erfahrung

Für zwei der vier ist es nicht die erste Rallye dieser Art: Stefan und Felix waren im Sommer 2021 bereits bei einer ähnlichen Veranstaltung dabei. An zehn Tagen ging es damals mit Autos, die nicht mehr als 50 PS haben durften, durch elf Länder auf dem Balkan. Nach der Sommertour in Südosteuropa geht es nun durch das verschneite Nordeuropa. „Beim letzten Mal war es uns einfach zu heiß“, so Stefan schmunzelnd auf die Frage, warum sie sich dieses Mal für eine Wintertour entschieden haben.

Auch bei der Balkan-Tour ging es bereits um einen guten Zweck, im Anschluss konnten sie jeweils 500 Euro an die Radio 7 Drachenkinder sowie das KBZO in Kißlegg spenden, blickt Felix zurück. Beim „Baltic Sea Circle“ sammeln sie nun Spenden für den Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser. Mit diesem werden unheilbar kranken Menschen Wünsche erfüllt.

Hoffnung auf das Polarlicht

Nina, die zusammen mit ihrem Freund Stefan unterwegs ist, betont, dass das Spendenprojekt eine große Motivation sei. Natürlich finde sie aber auch die damit verbundene Herausforderung spannend. „Und wen reizt es nicht, mal das Polarlicht zu sehen“, so Nina. Auch Fabio, der zusammen mit seinem Kumpel Felix im anderen Auto sitzt, sagt dazu: „Man sieht was von der Welt, ist mit Freunden unterwegs, kann neue Erfahrungen und Erlebnisse sammeln - und macht dabei auch noch was Gutes.“ Er hofft ebenfalls darauf, das Polarlicht zu sehen.

Voraussetzung bei der Rallye ist, dass das Auto mindestens zehn Jahre alt ist. Eine Herausforderung dabei ist außerdem, dass die Tour ohne Navi oder GPS absolviert werden sollte und Autobahnen tabu sind. „Ich habe deswegen auch den Atlas von meinem Opa aus dem Jahr 1991 dabei“, sagt Nina schmunzelnd.

Sich zur Not durchfragen

Klar sei es aber auch beruhigend zu wissen, dass man im Notfall das Smartphone dabei hätte - wobei es natürlich das Ziel ist, das nicht zur Navigation zu nutzen. „Man kann sich sonst ja immer noch wie früher einfach durchfragen“, so Nina. Vor der Verbreitung von Navis und Smartphones hat das ja auch funktioniert, betont Felix.

Die genaue Strecke wussten die vier beim Gespräch übrigens noch nicht. Das sogenannte Roadbook mit dem Fahrtverlauf und verschiedenen Aufgaben gibt es erst beim Start in Hamburg. Die groben Eckpunkte stehen aber fest: Von Hamburg aus geht es über Stockholm, die Lofoten, das Nordkap, Helsinki und Talinn über Polen zurück nach Deutschland.

Déjà-vu bei den Vorbereitungen

Ist es ein Vorteil, dass mit Felix und Stefan zwei von ihnen bereits Rallye-Erfahrung haben? „Ja, man weiß, welche Fehler man nicht mehr machen sollte. Auch wenn man sie zum Teil dann trotzdem wieder macht“, sagt Felix lachend, der bei den Vorbereitungen ein Déjà-vu erlebte.

Wieder haben sie ein dreiviertel Jahr an einem alten Geländewagen herumgeschraubt, den sie extra für die Tour gekauft haben, um dann kurz vor Tourstart zu merken, dass sie es doch nicht rechtzeitig fit bekommen, erzählt er. Deswegen mussten sie kurzfristig doch noch auf seinen alten VW-Bus umschwenken. Stefan und Nina sind in einem alten VW Passat unterwegs.

Blick zurück auf Balkan-Tour

Beim Blick zurück auf die Balkan-Tour 2021 berichtet Stefan, dass sie damals „langsamer als erwartet vorangekommen“ seien. Gründe dafür waren unter anderem technische Probleme und zu viel Gepäck. Besonders fasziniert war er von Albanien. „Ein sehr schönes Land, ganz anders, als man es sich vorgestellt hat.“

In Erinnerungen geblieben ist ihnen außerdem ein Vorfall an der Grenze zu Montenegro, so Felix. „Hier wollten sie uns zuerst nicht über die Grenze lassen, da uns die grüne Versicherungskarte fehlte. Für 15 Euro Gebühr für einen Schmierzettel als Ersatz ging es dann doch.“ Wobei sie angesichts der Umstände und des ausgehändigten Zettels ganz stark die Vermutung hatten, dass das Geld direkt in die Tasche der Grenzers ging.

Erlebnisse im hohen Norden

Generell: Das Kennenlernen verschiedener Kulturen und Länder, abseits der Touristen-Orte, ist es, was ihnen bei der letzten Rallye so gefallen hat und sie auch jetzt wieder reizt, betonen Felix und Stefan.

Auf solche Erlebnisse im hohen Norden hoffen auch die Tour-Neulinge Fabio und Nina. Und natürlich auf eine möglichst hohe Spendensumme am Ende.

Aktuelle Eindrücke von der Tour sowie Infos zur Spendenmöglichkeit gibt es auf dem Instagram-Kanal @aegglhafft_ontour