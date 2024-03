Oberschwäbischen Dorfmusikanten treten in Bad Wurzach auf

Die Oberschwäbischen Dorfmusikanten unter der neuen Leitung von Simon Föhr geben mit zwei Konzerten am Wochenende des 16. und 17. März ihr Debüt in der Region. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kurhaus Bad Wurzach, Einlass ab 18.30 Uhr.

In den 40 Jahren ihres Bestehens haben es die Oberschwäbischen Dorfmusikanten laut einer Pressemitteilung ihr Publikum in über 1000 Gastspielen und in über 100 Auftritten im Rundfunk und Fernsehen unterhalten. 16 Tonträger wurden in dieser Zeit produziert und prägten einen unverkennbar eigenen Musikstil. Nach 40 Jahren übergab dann Gründer und Dirigent Peter Schad, die Leitungan Simon Föhr abzugeben.

Karten sind in der Bad Wurzach Info erhältlich, kosten 14 Euro, ermäßigt 12 Euro, Telefon 07564/302150 oder Mail an [email protected].