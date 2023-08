Ob mit Joy of Voice oder solo: Carolin Fink steht gern auf der Bühne

Unter mehr als 250 Bewerbungen hat Carolin Fink aus Arnach es geschafft: Sie wurde zum Euromusique–Festivalcontest im Europa–Park Rust eingeladen. Dort belegte die 26–Jährige den vierten Platz. 2000 Musikfans waren dabei. Moderiert wurde der Contest von DSDS–Gewinner Prince Damien.

Sieben regionale Fernsehsender, darunter auch Regio–TV Bodensee, Regio–TV Ulm und Regio–TV Stuttgart, zeigten eine Aufzeichnung des Contests. Kein Wunder also, dass die Arnacherin von „meinem Auftritt mit der bisher größten Reichweite“ spricht. Größere Live–Auftritte hat sie als Mitglied der bekannten Gruppe „Joy of Voice“ aus Aitrach schon zahlreiche absolviert.

Seit zehn Jahren dabei

Als 16–Jährige kam Carolin Fink zum Show–Ensemble von Angelika Maier. „Ich habe sie bei einem Auftritt in Leutkirch gesehen. Eine echt tolle Gruppe, habe ich mir gedacht, und Geli einfach mal angesprochen. Seitdem bin ich ein Teil von Joy of Voice, singe im Chor und solo“, erzählt die Arnacherin.

Weil Musik „ein essenzieller Teil meines Lebens“ ist, fährt Carolin Fink seitdem zweigleisig. Zum einen machte sie ihr Abitur an der Geschwister–Scholl–Schule Leutkirch und studiert nun Grundschullehramt für Kunst und Deutsch an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Auf der anderen Seite bleibt sie der Musik eng verbunden. Sie arbeitet im Entertainmentbereich des Center Parcs bei Leutkirch und singt bei privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstagen oder Taufen.

Kontakt zu Fabian Mroz

Angelika Maier, in deren Ensemble auch Carolins jüngere Schwester Monja und ihre Mutter Waltraud mitwirken, vermittelte ihr schließlich den Kontakt zum Leutkircher Produzenten Fabian Mroz. Mit ihm trat sie nicht nur als „Mr. Fabulous & Friends“ auf, er bewegte sie auch dazu, sich für den Contest im Europa–Park Rust zu bewerben.

„Carolin hat ein gutes Gesamtpaket zu bieten“, ist Mroz von seinem Schützling angetan.

Sie hat eine gute Stimme, eine tolle Ausstrahlung und bringt schon Erfahrung mit. Und mit 26 Jahren ist sie auch noch recht jung. Sie hat also Potenzial. Fabian Mroz

Zwei Lieder nahm Mroz mit Carolin Fink auf. Mit „Wir sind eins“ (Produktion und Arrangement: Fabian Mroz; Komposition: Iona Blum) schafften sie den Sprung in das Finale. „Ein Lied, zugeschnitten auf den Contest, in dem es um Vielfalt und Diversität geht“, sagt die 26–Jährige.

Spontane Zusammenarbeit

Bei ihrem Auftritt in Rust (zu hören unter anderem bei Spotify) wurde sie vom Jugendchor Young Voices aus Benningen bei Ludwigsburg unter Leitung von Tanja Böhler unterstützt. „Das war eine relativ spontane Zusammenarbeit“, erzählt Carolin Fink, die von Mroz und Maier nach Rust begleitet wurde. „Der Chor und ich haben uns erst im Europa–Park kennengelernt. Der Soundcheck war gleichzeitig unsere erste und einzige gemeinsame Probe. Aber man sagt ja, Improvisation und Spontanität sind in der Musik auch wichtig.“

Gut also, dass die Arnacherin nach eigenem Bekenntnis von Lampenfieber nicht arg betroffen ist. „Meistens bin ich erst nach dem Auftritt so richtig aufgeregt. Vorher versuche ich es auszublenden.“

Dass am Ende „nur“ der vierte Platz heraussprang, spielt für Carolin Fink keine Rolle. „Alle waren tolle Künstler mit guten Songs, die sehr unterschiedlich waren. Ich mag den Wettbewerbsgedanken in der Musik eigentlich sowieso nicht. Musik ist doch so subjektiv, da kann man den einen nicht mit dem anderen Song vergleichen.“

Leidenszeit durchlebt

Vor allem aber ist Carolin Fink sehr froh, dass es überhaupt wieder mit dem Singen klappt. „Während Corona war ich sehr vorsichtig und habe mich auch danach lange noch mit Auftritten zurückgehalten. Letztes Jahr war ich längere Zeit krank und habe mir dann noch gleich zweimal eine Kehlkopfentzündung zugezogen, weshalb ich zeitweise nicht einmal mehr reden konnte und musste zum Stimmaufbau zum Logopäden“, gibt sie einen kleinen Einblick in eine Leidenszeit.

Mittlerweile geht es aber wieder bergauf und sie steckt voller Pläne. Im Studium steht der Bachelor an, danach folgen der Master–Abschluss und Referendariat. „Das wird noch einige Zeit dauern“, sagt Carolin Fink. Nebenher will sie auf jeden Fall weiter Musik, „mein liebstes Hobby“, machen. „Ich denke, das kann ich später auch zeitlich mit dem Lehrerberuf vereinbaren.“ Auch Fabian Mroz will weiter mit der Arnacherin zusammenarbeiten. „Wir werden weitere Songs aufnehmen, so in Richtung Pop, eventuell auch Schlager, und wollen auch Auftritte organisieren.“

Carolins Pläne

Vielleicht, so hofft Carolin Fink, kann sie später beide Berufe miteinander verbinden. Weiterführende Ausbildungen und Kurse in Theater– und Musikpädagogik könnte sie sich vorstellen. „Es wäre cool, wenn ich an meiner Schule dann in der Richtung etwas mit den Kindern machen kann, vielleicht auch als Leiterin des Chors.“

Schön wäre es dabei für sie, wenn sie einmal im Allgäu eine Stelle findet. Nicht zuletzt, weil ihr Freund, der Fotograf Lorenzo Falkenberg, in Memmingen wohnt. „Aber ich kann mir auch etwas weiter weg vorstellen, wie zum Beispiel Richtung Stuttgart. In der Ecke wurde ich geboren, und es ist ja nicht weit von zu Hause weg.“