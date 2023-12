Bad Wurzach

Neues Urlaubsmagazin 2024 der Bad Wurzach Info

Bad Wurzach / Lesedauer: 1 min

Die Bad Wurzach Info, Anlaufstelle für den Tourismus in Bad Wurzach, freut sich, Vermieterinnen und Vermieter, den Einzelhandel, Dienstleister sowie Restaurants und Cafés dazu einzuladen, Teil des Urlaubsmagazins 2024 zu werden und dort eine Anzeige zu schalten. Das Urlaubsmagazin sei das zentrale Werbemittelt, um Gästen und Touristen die Schönheit und Vielfalt von einem Urlaub in Bad Wurzach näherzubringen, heißt es in der Pressemitteilung der Dienststelle.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 15:02 Von: sz