Neues Heft „Oberschwaben Naturnah“ erschienen

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried und der Bund für Naturschutz in Oberschwaben (BNO) haben die 21. Ausgabe der Zeitschrift „Oberschwaben Naturnah“ veröffentlicht. Die Ausgabe bietet allen Lesern und Leserinnen unterhaltsame sowie aktuelle und interessante naturkundliche Themen aus der Region Oberschwaben.

Angesichts der derzeitigen Entwicklungen beim Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen in Oberschwaben hat der BNO seinen Standpunkt zu dieser Thematik in einem Positionspapier auf den ersten Seiten der aktuellen Ausgabe veröffentlicht. Über die Energiewende hinaus beschäftigen den Naturschutz in der Region derzeit auch stark die Diskussionen im Beteiligungsprozess zur Einrichtung eines möglichen Biosphärengebiets Allgäu-Oberschwaben. Aus diesem Grund berichten Beteiligte des Biosphären-Prozessteams über den aktuellen Projektstand im neuen Heft. Ein weiterer Themenschwerpunkt der Ausgabe ist der Zustand der Fließgewässer in Oberschwaben.

Außerdem gibt es im Heft zahlreiche Beiträge zu regionalen Artenschutzthemen wie zum Beispiel die Tagfalter-Exoten im Westallgäu, der erste Nachweis eines Wollschwebers „Villa occulta“ in Baden-Württemberg oder die selten gewordene Flusslibelle „Gemeine Keiljungfer“ an der Wolfegger Ach.

