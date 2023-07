Sandra Saez hat in Bad Wurzach das City–Pub 202 eröffnet. Nach dem kurzen Gastspiel eines American Diners kehrt damit ein typisches Pub in die Marktstraße zurück.

Sandra Saez hat die Gastwirtschaft seit kurzem gepachtet. Am Donnerstag vor dem Heiligblutfest öffnete sie erstmals. Die 49–Jährige stammt aus Ziegelbach und wohnt mittlerweile in Kümmerazhofen bei Bad Waldsee. In der Riedstadt ging sie zur Schule und absolvierte eine Ausbildung als Bäckereifachverkäuferin bei der damaligen Bäckerei Räth. In der Gastronomie hat sie viel Erfahrung. 29 Jahre lang habe sie im Bistro Butterfly im Sonnenbergweg gearbeitet, erzählt sie.

Die Familie hilft mit

„Ein eigenes Pub wollte ich schon immer führen“, sagt Sandra Saez. Als sie mitbekam, dass das ehemalige „Pap“ in der Marktstraße zu pachten ist, berief sie den „Familienrat“ ein. Ihr Mann Markus, der 21–jährige Sohn Ken und die 17–jährige Tochter Selina legten ihr keine Stein in den Weg, ganz im Gegenteil: Sie werden im City–Pub 202 mithelfen. Markus selbst hat das Tattoo–Studio Brotherhood mit kleinem Bistro in der traditionsreichen „Räuberhöhle“, die schon sein Großvater als Tanzlokal führte.

Familie und Tattoo–Studio sind auch Grundlagen des Pub–Namenszusatzes „202“, wie Sandra Saez erklärt: „Mein Sohn war zum Zeitpunkt der Entscheidung 20 Jahre alt, meine Tochter ist im Februar geboren, das T von Tattoo ist der 20. Buchstabe des Alphabets, das B von Brotherhood der zweite.“

Im Keller einer Bekannten

Nachdem der Verpächter einen Wasserschaden behoben hatte, ging die Familie Saez vor mehreren Wochen ans Säubern, Renovieren und Einrichten des Pubs. Ehemalige Pap–Gäste werden Gewohntes wiederentdecken.

„Durch Zufall bin ich an die Barhocker und Tischplatten des Pap gekommen“, erzählt Sandra Saez lächelnd. Eine Bekannte habe diese in ihrem Keller gelagert.

Wie früher stehen auch wieder zwei Spielautomaten bei der großen Theke. Und wie zu Pap–Zeiten ist im hinteren Teil des Gastraums das Rauchen erlaubt. Auch die Tische vor dem Pub wird es weiterhin geben.

Das Konzept

Das City–Pub 202 soll wieder „ein Treffpunkt für Freunde“ werden, so Sandra Saez zu ihrem Konzept. „Hier kann jeder, vom Kurgast bis zum Motorradfahrer, nett und gemütlich zusammensitzen und etwas trinken. Und für den, der dann Hunger bekommt, gibt es Kleinigkeiten zu essen, zum Beispiel Wurstsalat, warme Seelen oder Hühnchen.“ In ihren ersten Tagen sei das schon gut angekommen, freut sich die frischgebackene Pub–Betreiberin. Im Moment sind die Öffnungszeiten montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 10 bis1 Uhr sowie sonntags von 10 bis 22 Uhr. Dientags ist Ruhetag.

Derzeit sei sie noch am Eingewöhnen. „Ich muss hier jetzt erstmal mein Ding reinbringen und auch die Öffnungszeiten austesten. Außerdem müssen noch einige Dinge wie die Absauganlage in Ordnung gebracht werden. Im Moment ist es daher noch ein bisschen holprig“, sagt Sandra Saez.

Die Eröffnungsparty

„Wenn wirklich alles so ist, wie es sein sollte, und die Urlaubszeit vorbei ist“, will Sandra Saez die Eröffnungsparty feiern. Das werde nach dem Stadtfest, also voraussichtlich, Ende August oder Anfang September sein.