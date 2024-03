Neue VHS-Kurse starten im April und Mai

Themenfeld Gesellschaft und Umwelt: Powergedächtnis (6. April), Scherzpostkarten von Anno dazumal (19. April), Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament (3. Mai), Die Brennnessel - Tut einfach gut! (17. Mai);

Kultur und Gestalten: Discofox - Stufe 1 (9. April, vier Termine), Stufe 2 (9. April, vier Termine), Grundkurs Tanzen - Discofox, Cha Cha Cha, Jive, Walzer & Co. (10. April, acht Termine), Schnupperworkshop Salsa (12. April), Kreatives Schreiben (14. April), Mundharmonika - Bluesharp spielen (14. April), Digitale Fotografie für Einsteiger (27. April)

Gesundheit: Augen-Yoga (8. April), Frauenkräuter - Hilfe aus der Natur (10. April), Tagesseminar Dorn-Methode (13. April), Tapen - Die bunten Streifen für Jedermann (17. April), Bogenschießen für Fortgeschrittene (24. Apri, vier 4 Termine), Naturkosmetik herstellen (29. April)

Koch-Genusskurse: Der ultimative Kartoffelsalat-Kochkurs (3. Mai), Bier brauen (18. Mai)

Sprachen: Französisch für Anfänger (9. April, acht Termine)

Kurse für Babys und Kleinkinder: Harmonische Babymassage (8. April), Babys in Bewegung - 2 bis 6 Monate (8. April, sechs Termine), Babys in Bewegung - sieben bis zwölf Monate (9. April, sechs Termine), Aktiv mit Krabbelkind (12. April, sechs Termine), Gemeinsam fit von Anfang an (12. April, sechs Termine), Erste Hilfe bei Kindernotfällen (20. April), Haus- und Reiseapotheke für Babys/Kleinkinder (4. Mai)

Junge VHS: Holzschnitzen für Kinder in den Osterferien (5. April), Kindertanzen von sechs bis neun Jahren (9. April, vier Termine), Bald beginnt die Schule (12. April, fünf Termine), Handlettering für Jugendliche in den Pfingstferien (25. April)

Online-Kurse: Starter-Onlinekurs (Anmeldung jederzeit möglich, sechs Termine), Fortgeschrittenen-Onlinekurs (Anmeldung jederzeit möglich, sechs Termine)

