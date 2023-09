Die Zufahrtsstraßen zur Bad Wurzacher Innenstadt in den Lärmaktionsplan aufgenommen werden. Bei dessen Überarbeitung soll auch die Situation der Anwohner der B 465, insbesondere in Brugg, neuerlich untersucht und bewertet werden. Das beschloss der Gemeinderat am Montag.

In einem Lärmaktionsplan werden die durch den Straßenverkehr ausgelösten Lärmpegel sowie die betroffenen Gebäude und die Anzahl betroffener Menschen ermittelt. Gleichzeitig werden sogenannte Auslösewerte ermittelt, ab denen lärmmindernde Maßnahmen vorgesehen sind.

Diese Straßen kommen hinzu

Bislang beinhaltete der seit 2017 bestehende Plan nur die B 465. In der nun zu erstellenden Fortschreibung sollen auch Leutkircher Straße, Memminger Straße, Vorstadtstraße, Gottesbergweg, Biberacher Straße und Ravensburger Straße Aufnahme finden. Grund ist das immer weitere Verkehrsaufkommen auf diesen Straßen, verursacht zumeist durch Durchgangsverkehr. Er soll, so der grundsätzliche Plan der Stadt in Sachen Innenstadtentwicklung, auf die Umgehungsstraßen geleitet werden.

Das gelingt aber wohl nur, wenn die Durchfahrt durch die Innenstadt unattraktiv gemacht wird, zum Beispiel durch Tempo-30-Zonen. Diese anzuordnen, ist indes nicht so einfach.

Die Hürden sind immer noch hoch. Die Ausweisung wird von den zuständigen Straßenverkehrsbehörden sehr restriktiv gehandhabt, erläuterte Sachbearbeiter Andreas Haufler im Gremium.

Lärmaktionspläne könnten daher hilfreich sein.

Brugger protestieren

Mit der Fortschreibung wird das Büro Rapp Trans AG in Freiburg beauftragt, das bisher schon diese erstellte. Es soll in diesem Zuge auch die B 465 neu berechnen und bewerten. Vor allem die Einwohner von Brugg drängen seit langem darauf, dass ihre Situation untersucht und dann auch verbessert wird. Der Arnacher Ortsvorsteher und Stadtrat Michael Rauneker (FW) verlas Auszüge ihres Schreibens an den Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung.

20 Brugger haben den Brief unterschrieben. Sie monieren darin, dass dem aktuellen Lärmaktionsplan veraltete Zahlen des Autoverkehrs zugrunde liegen, nämlich 8198 Fahrzeuge pro Tag. Die Bundesanstalt für Straßenwesen habe dagegen bereits 2019 fast 10.000 Fahrzeuge pro Tag ermittelt. Dementsprechend seien auch mehr Gebäude und mehr Einwohner als wie bisher nur Brugg 7 von Lärm über die Maßen betroffen. Die Einwohner fordern daher Tempo 60 (derzeit gilt Tempo 70) auf der B 465 entlang ihres Weilers, zumal sich dort auch die unfallträchtige Kreuzung Richtung Arnach befindet. „Mehr als nachvollziehbar“ seien diese Forderungen, machte Rauneker die Unterstützung des Ortschaftsrats deutlich.

Ein besonderer Straßenbelag

„Wir nehmen jetzt die neuesten Zahlen“, versicherte Haufler. Die bereits eingegangenen Stellungnahmen würden auch an das Büro Rapp Trans weitergeleitet. Der Rathausmitarbeiter erinnerte daran, dass 2017 bei Brugg ein lärmmindernder Straßenbelag vom Land aufgebracht worden ist. Dadurch sei man auch rechnerisch mit dem bisher zugrunde gelegten Verkehrsaufkommen auf den Auslösewert gekommen. „In den vergangenen Jahren nichts passiert“, wie Rauneker kritisierte, sei also nicht.

Vor zu großen Erwartungen warnte Haufler. „Wir wollen in erster Linie den Lärmaktionsplan rechtssicher aufstellen. Wir wollen daher jetzt keine Wünsche wecken, die wir dann nicht erfüllen können.“ Wann die Fortschreibung vorliegen wird, dazu wurde in der Sitzung nichts gesagt. Die bislang letzte Fortschreibung hatte von Beauftragung bis Beschluss sechs Monate gedauert.