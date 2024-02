Die Verzinkerei Karger sendet Hoffnungszeichen für das vorübergehend stillgelegte Bad Wurzacher Werk.

Der Neubau im Gewerbepark West war im April 2021 eröffnet und ein halbes Jahr später vorerst geschlossen worden. Grund war der exorbitant gestiegene Preis für Gas, mit dem die Schmelzwannen arbeiten. Gleichzeitig waren wegen des Ukraine-Kriegs auch die Zinkpreise in die Höhe geschlossen. Entsprechend sank die Nachfrage nach den Karger’schen Produkten.

Aufgabe nie Thema

Stets hatten die Geschäftsführer Uli und Wolfgang Karger aber betont, an dem Standort Bad Wurzach festzuhalten. „Der Neustart ist zu 100 Prozent sicher, der Zeitpunkt nicht“, so Wolfgang Karger im Mai vergangenen Jahres auf Anfrage unserer Redaktion. Zur wirtschaftlichen „Schadensbegrenzung“ (Karger) für das Unternehmen seien die Außenflächen, die Halle und der Parkplatz in Bad Wurzach an drei Parteien extern vermietet. Parallel dazu werde das Werk energetisch optimiert.

Nun meldet das Illertissener Familienunternehmen, das bisher insgesamt vier Standorte hat, dass es den Lohnbeschichter Mega Pulverbeschichtungen GmbH in Schwarzach/Vorarlberg gekauft hat. Damit stelle man „strategische Weichen für erfolgreiche Zukunft beider Firmen“, mit positiven Auswirkungen auch für den Standort Bad Wurzach, heißt es in einer Mitteilung von Karger.

Schutz vor Korrosion

Seit mehr als 60 Jahren veredelt die Feuerverzinkerei Karger die Oberflächen von Stahlprodukten, um diese vor Korrosion zu schützen und deren Lebensdauer um Jahrzehnte zu verlängern. „Aber auch Sondergitterroste und unternehmerisches Geschick tragen zum Erfolg des in zweiter Generation geführten Familienbetriebs bei“, schreibt Karger.

Mit der Übernahme der Mega Pulverbeschichtungen GmbH erweitere Karger sein Geschäftsfeld zum 1. März 2024 nun strategisch. „Die Überlegungen unser Leistungsspektrum zu vergrößern gibt es schon länger und Pulverbeschichten ist eine ideale Ergänzung zum Feuerverzinken“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Karger.

Die dritte im Bunde

Ebenso sollen die Synergien mit der benachbarten Firma Zargen Bösch in Schwarzach erhalten und ausgebaut werden. Das auf Tür- und Tortechnik spezialisierte Unternehmen war bisher mit 50 Prozent an der Mega Pulverbeschichtungen GmbH beteiligt und ist Eigentümer deren Immobilie. Diese wird nun langfristig an Karger vermietet.

Mit der neuen Firmenkonstellation werde auch die Logistik der verzinkten und beschichteten Ware dank eigener Lkw-Flotte deutlich vereinfacht. „Wir können nun über einen Auftrag alles abdecken, die Waren in unseren Werken schnell und effizient bearbeiten sowie mit der Abholung und Lieferung bis zum Kunde alles aus einer Hand bieten“, erklärt Uli Karger, technischer Geschäftsführer der Firmengruppe Karger. Das seit Oktober 2022 ruhende Werk in Bad Wurzach dient hierbei zunächst als Logistikzentrum, da die Auftragslage für den Betrieb als vierte Verzinkerei neben den Werken in Illertissen, Hüttlingen und Mertingen noch zu gering ist.

Zeitplan für Bad Wurzach

„Wir sind aber weiterhin sehr optimistisch, dass die Nachfrage trotz der weiterhin angespannten Wirtschaftslage wieder steigt und hoffen natürlich auch auf einige Neukunden durch den Mega-Zukauf“, so Karger weiter. Die Anlage mit der Beschaffung von neuem Zink wieder hochzufahren und in Betrieb zu nehmen sei aktuell ab September denkbar.

Die Firma Karger wurde 1962 als Einmannfirma von Franz Karger gegründet und entwickelte sich seitdem nach eigenen Angaben kontinuierlich zu einem modernen Industriebetrieb für Feuerverzinkung und Herstellung von Sondergitterrosten. Das Unternehmen beschäftigt laut Mitteilung aktuell rund 220 Menschen, der Jahresumsatz beträgt demnach 25 Millionen Euro. Karger unterhält eine hauseigene Lkw-Flotte mit mehr als 20 Fahrzeugen.

Die Partner

Die 2004 gegründete Mega Pulverbeschichtungen GmbH in Schwarzach/Vorarlberg ist ein auf Großteile spezialisierter Lohnbeschichtungsbetrieb für metallverarbeitende Betriebe wie Maschinen- und Metallbauer sowie zahlreiche andere Industriezweige und Gewerbebetriebe. Das Unternehmen hat rund 30 Beschäftigte, der Jahresumsatz liegt bei rund 3,5 Millionen Euro. Das auf Tür- und Tortechnik spezialisierte Unternehmen Zargen-Bösch in Schwarzach/Vorarlberg wurde 1971 gegründet, hat 29 Mitarbeitende und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 6,2 Millionen Euro.