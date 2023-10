Neue Fußgängerbrücken im Kurpark sind in Betrieb genommen

Die Arbeiten an den Ersatzneubauten von zwei Verbindungsbrücken zwischen Kurpark und Kurhaus/Maria Rosengarten und bei der Minigolfanlage Richtung Kurparkerweiterung konnten zuletzt abgeschlossen und die Brücken wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Dies teilt die Stadtverwaltung Bad Wurzach mit. Gerade die Brücke zwischen Kurpark und Kurhaus ist eine wichtige Verbindung zwischen Innenstadt, Ried und Kureinrichtungen, die in den letzten Monaten nicht genutzt werden konnte (Foto: Stadtverwaltung). „Die Erneuerung ist eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur in diesem Bereich“, so Projektleiter Johannes Thanner vom städtischen Fachbereich Bauen. Die alten Brücken hatten im Laufe der Jahre zunehmend Schäden gezeigt, weshalb im vergangenen Jahr der Beschluss zum Neubau gefasst wurde, um die Sicherheit und den Komfort von Bürgerinnen und Bürger und Gäste weiter zu gewährleisten. Möglich war dies auch, weil das Land Baden-Württemberg für die Erneuerung Mittel aus dem Tourismusinfrastruktur-Förderprogramm bereitgestellt hat.Bei den neuen Brücken wurden dabei nicht nur die Bauwerke selber ersetzt, sondern auch komplett neue Fundamente gesetzt. „Die Brücken wurden so hergestellt, dass ein durchgehendes Eindringen von Feuchtigkeit in die Holzbauteile im Gegensatz zu den vorherigen Bauten verhindert wird“, so Thanner, wodurch eine deutlich längere Haltbarkeit erzielt werden soll.