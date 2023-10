Die Arbeiten am Ersatzneubau der Verbindungsbrücke zwischen Minigolfanlage und Kurparkerweiterung konnte abgeschlossen und die Brücke wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Das vermeldete die Stadtverwaltung Bad Wurzach vor wenigen Tagen freudig.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam auf Nachfrage von Stadtrat Norbert Fesseler (Freie Wähler) nun heraus: Eventuell muss an diese Brücke nochmals Hand angelegt werden, weil der Abstand zum Wasser zu gering ist.

Situation im Auge behalten

Stadtbaumeisterin Kathleen Kreutzer bestätigte in der Sitzung, dass das Thema in der Verwaltung auch schon aufgepoppt sei. Man habe sich bewusst für einen T-Träger entschieden, um sich den Pfeiler mitten im Wasser zu sparen. Nun habe man festgestellt, dass bei hohem Wasserstand an der Brücke Sachen, etwa abgerissene Pflanzen, hängen bleiben.

Derzeit, so Kreutzer in der Sitzung, sehe sie hier aber noch kein Problem das so groß sei, als dass sofort bauliche Maßnahmen notwendig wären. Man werde die Situation aber im Auge behalten. Sollte sich herausstellen, dass es so nicht funktioniert, würde man die Brücke noch nachträglich hochsetzen. Was dann natürlich wieder mit Kosten verbunden sei, da bei einer höheren Brücke unter anderem auch die Wege angeglichen werden müssten.