Nächster Erfolg für Kurhaus–Genossenschaft

Nach der großen Resonanz bei der Info–Party am vergangenen Mittwoch kann sich die neue Kurhaus–Genossenschaft, die die dortige Gastronomie wiederbeleben möchten, über den nächsten Erfolg freuen: Der Bad Wurzacher Gemeinderat hat am Montagabend in einer nicht öffentlichen Sitzung dem Pachtvertrag zugestimmt, wie Bürgermeisterin Alexandra Scherer auf SZ–Nachfrage erklärte.

Aktuell 824 Anteile gezeichnet

Bei den aktuell gezeichneten Anteilen lag die Genossenschaft laut dem Zähler auf deren Homepage am Dienstagvormittag bei 824. Was bei 500 Euro pro Anteil eine Summe von 412.000 Euro macht.

Das Ziel der Genossenschaft sind 1500 Anteile. Finanziert werden soll damit der Umbau des Kurhauses, um hier zukünftig ein pulsierendes Herz in Bad Wurzach zu schaffen, einen Treffpunkt.