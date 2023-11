Er ist Vorsitzender von zwei Kneippvereinen, war bei der Dopingaffäre um Ringer Alexander Leipold hautnah dabei sowie Torwart und Vorstandsmitglied des SSV Ulm 1846: der promovierte Mediziner Hans-Georg Eisenlauer ist neuer Chefarzt des Bad Wurzacher Feel-Moor-Gesundresorts.

1953 in Ulm geboren und dort aufgewachsen absolvierte er nach seiner Bundeswehrzeit zunächst an der Deutschen Sporthochschule in Köln ein Studium mit Abschluss als Diplom-Sportlehrer. „Meine Abiturnoten waren für den Numerus Clausus, der fürs Medizinstudium verlangt wurde, nicht gut genug“, erzählt Eisenlauer. „Daher musste ich erst einmal etwas anderes studieren. Da ich sportlich war, war Diplom-Sportlehrer eine tolle Geschichte und bestimmt kein Fehler.“

Torwart des SSV Ulm

Selbst aktiv war der heutige Kur-Chefarzt bei den Fußballern des SSV Ulm 1846. Bei den „Spatzen“ stand er Anfang der 1970er-Jahre im Tor.

Das war damals mit meiner Körpergröße von nur 1,76 Meter noch möglich. Heutzutage wäre ich für diese Position viel zu klein, sagt er schmunzelnd.

Dem Verein blieb er lange Jahre treu. Von 1990 bis 1994 war er sogar Vorstandsmitglied im Hauptverein, dem damals die Fußballer noch angehörten (getrennte Wege geht man seit 2009). „Jetzt habe ich keinen großen Kontakt mehr zum SSV“, sagt Hans-Georg Eisenlauer. „Ich verfolge aber natürlich die Ergebnisse der Fußballer, und die sind zurzeit ja sehr erfolgreich.“

Die Ulmer gehören in seinen Augen in die Zweite Liga. „Aber Verein und Umfeld müssen da langsam hineinwachsen. Es darf nicht wieder so schnell gehen wie das letzte Mal.“ Damit meint Eisenlauer die Jahre 1997 bis 2001, als der SSV von der Regionalliga bis in die Bundesliga durchmarschierte, dann aber Pleite ging und bis in die Verbandsliga abstürzte.

Ein Gespräch im Fahrstuhl

Medizin studierte Eisenlauer in Düsseldorf, Köln und München. Ab 1984 war er als Facharzt für Orthopädie sowie für physikalische und rehabilitative Medizin an den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) tätig. Dort habe ihn sein Chef 1984 eines Tages im Fahrstuhl angesprochen: Der Baden-württembergische Ringerbund brauche einen Verbandsarzt, ob er des denn nicht werden wolle. „Wenn einem das sein Chef fragt, sagt man nicht Nein“, blickt Eisenlauer augenzwinkernd zurück.

Bald war der Ulmer auch Mannschaftsarzt und Vorsitzender der Ärztekommission des Deutschen Ringerbundes sowie Doping-Control-Officer des Fußball-Weltverbands Fifa, während er beruflich 1994 als Medizinischer Direktor und Chefarzt der Orthopädischen Klinik am Kurpark nach Aulendorf wechselte. Hautnah geriet er dort in Berührung mit der größten Dopingaffäre in Deutschland.

Nachts um Zwei klingelt es

Alexander Leipold war der Olympiasieg 2000 in Sydney aberkannt worden, weil ein anaboles Steroid in seiner Dopingprobe gefunden wurde. Der Ringer war sich keiner Schuld bewusst und wandte sich an den ihm vertrauten Arzt. „Er kam nachts um 2 Uhr zu mir und wollte eine weitere Dopingkontrolle. Weil dazu noch eine Amtsperson Zeuge sein muss, haben wir den Bürgermeister aus dem Bett telefoniert“, erinnert sich Eisenlauer. „Gefunden haben wir nichts. Aber das nutzte Leipold natürlich nichts.“

Leipold wurde später zumindest teilweise rehabilitiert, er darf sich seitdem zwar nicht Olympiasieger, aber immerhin „Sieger bei den Olympischen Spielen“ nennen. „Wahrscheinlich hatte er, wie einige andere Sportler dieser Zeit auch, bei der Herstellung verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen“, vermutet Eisenlauer. Solche Verunreinigungen hätten später Untersuchungen der Deutschen Sporthochschule ans Licht gebracht, aus denen die „Kölner Liste“ entstand.

Seit 2003 wieder in Aulendorf

Auch die Gesundheitsreform erlebte Eisenlauer in Aulendorf. In dieser Zeit wechselte er an die Klinik für Physikalische Therapie und Rehabilitationsmedizin der Sana-Klinik Zollernalb in Albstadt. Zwei Jahre war er dort tätig. 2003 wechselte er in die Selbstständigkeit und zurück nach Aulendorf. Dort betreibt er bis heute zusammen mit einem Kollegen eine Gemeinschaftspraxis.

Seit August arbeitet der 70-Jährige zwei Tage die Woche auch als Chefarzt des Bad Wurzacher Kurbetriebs Feel-Moor-Gesundresort. Er könne sich vorstellen, sagt er im Gespräch mit Schwäbische.de, auch im Moorheilbad Kneippkuren zu intensivieren. Eisenlauer ist da Fachmann. Er ist Vorsitzender der Kneippvereine in Aulendorf und Ulm sowie Vizepräsident des Deutschen Kneippbundes. „Es ist mein Ziel, Kneippbehandlungen in Bad Wurzach zu intensivieren“, sagt der Feel-Moor-Chefarzt. Gerade in Verbindung mit der Therme bietet sich das in seinen Augen an.

Ab in die Berge

Weiterhin wird Hans-Georg Eisenlauer auch in seiner Praxis in Aulendorf tätig sein. „Die Arbeit ist mein größtes Hobby, sie hält mich jung und gesund. Ich will sie ausüben, solange es mir Spaß macht“, so der dreifache Vater und dreifache Großvater lächelnd. Golfspielen, Bergwandern sowie den Skisport (alpin, Ski- und Schneeschuhtouren) zählt er außerdem als seine liebsten Freizeitbeschäftigungen auf.