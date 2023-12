Die Klimademo, die am Freitag unter dem Slogan „Hitzefrei“ in Bad Wurzach stattgefunden hat, war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend. Anlass war die Frage eines Zuhörers, der sich offensichtlich darüber aufregte, dass für eine Demo mit so wenigen Teilnehmern zeitweise die Bundesstraße durch das Ried gesperrt wird.

Empfohlene Artikel Protest fürs Klima Große Polizeipräsenz und Verkehrsbeeinträchtigungen bei Hitzefrei-Demo q Bad Wurzach

Für die Demo meldete der Organisator 150 Teilnehmer an. In der Hoffnung, dass sich auch viele Schüler an ihr beteiligen. Dazu kam es allerdings nicht, viel mehr als ein gutes Dutzend Personen waren es am Ende nicht. Dass die Versammlung dennoch für große Aufmerksamkeit sorgte, lag zum einen an der großen Polizeipräsenz, zum anderen an den dadurch verursachten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wer bezahlt?

Genau an diesen störte sich demnach der Fragesteller. Wer genehmigt es denn, dass für so wenige Teilnehmer unter anderem die B465 gesperrt wird, fragte er. Auch Stadtrat Karl-Heinz Buschle sagte daraufhin, er sei überrascht gewesen, dass für die Demo sogar die Bundesstraße gesperrt wurde. Und Stadträtin Gisela Brodd fragte nach, wer denn die Kosten für die Demo bezahle.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer erklärte, dass hier das Landratsamt die zuständige Versammlungsbehörde ist. Die Kosten, etwa für den Polizeieinsatz sowie für die Absperrungen durch den städtischen Bauhof und die Vorbereitungen durch das städtische Ordnungsamt, müssen die jeweiligen Behörden selbst tragen, erklärte Scherer.

Keine Genehmigung nötig

Auf Nachfrage erklärt eine Sprecherin des Landratsamts, dass solche Versammlungen nicht genehmigt werden, „sie müssen lediglich angezeigt werden“. Und da eine Kundgebung auf der Bundesstraße vorgesehen war, wurde vom Landratsamt eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen.

Scherer berichtete, dass auch sie nachgefragt habe, warum dafür denn sogar die Bundesstraße gesperrt wird. Man habe ihr gegenüber dann darauf verwiesen, dass sogar die A96 schon für eine Demo gesperrt wurde.

Demo auf Autobahn

Zum Hintergrund: 2021 wurde die Autobahn für eine Demo von Klimaaktivisten zwischen zwei Anschlussstellen bei Wangen zeitweise gesperrt, wodurch es zu langen Staus kam.

Die vorgesehene Aufzugsstrecke über das Teilstück der Autobahn war zunächst von der Stadt Wangen als zuständiger Versammlungsbehörde verboten worden. Das zuständige Verwaltungsgericht Sigmaringen hatte dieses Verbot allerdings in einem Eilverfahren aufgehoben.

Das sagt die Polizei

Mit Blick auf die mehr als ein Dutzend Polizisten, die am Freitag in Bad Wurzach im Einsatz waren, erklärt eine Sprecherin, dass die Polizei bei ihrer Planung von der angemeldeten Zahl von 150 Teilnehmern ausgehen musste.

Wie viele Polizisten dann konkret eingesetzt werden, hänge immer auch vom Einzelfall ab. Da die Demo in Bad Wurzach erst durch Innenstadt unterwegs war und dann noch auf der Bundesstraße, brauchte es etwa Polizeiautos vorne und hinten. Weitere Fahrzeuge waren nötig, um Seitenstraßen abzusperren.