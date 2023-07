Nach Gerichtsurteil wackeln geplante Bad Wurzacher Baugebiete

Mehrere Baugebiete in der Großgemeinde Bad Wurzach wackeln. Zumindest ihr Zeitplan dürfte nach der jüngsten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wohl hinfällig sein.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Dienstag entschieden, dass Paragraf 13b im Baugesetzbuch nicht mit den im EU–Recht verankerten Standards zum Umweltschutz vereinbar sei. Es dürften keine Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde von weniger als 10.000 Quadratmetern im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung überplant werden.

13b gilt seit 2017

Paragraf 13b wurde nach Ministeriumsangaben 2017 im parlamentarischen Verfahren insbesondere auf Betreiben einzelner Bundesländer zunächst befristet bis Ende 2019 eingeführt. Seine Gültigkeit sei mit dem Baulandmobilisierungsgesetz im Ergebnis der Empfehlungen der Baulandkommission verlängert worden. Verfahren danach konnten bis Ende 2022 eingeleitet und bis Ende 2024 abgeschlossen werden. Bad Wurzach hatte den Paragrafen mehrfach angewendet und tut dies auch bei laufenden Verfahren, zum Beispiel der Reischberghöhe VI.

Im konkreten Fall war die Umweltschutzorganisation BUND gegen die Bebauungspläne für ein Neubaugebiet in der Gemeinde Gaiberg bei Heidelberg vorgegangen. Die hatte vor vier Jahren den Bebauungsplan für ein Neubaugebiet am Ortsrand, wo bis dahin eine Streuobstwiese stand, beschlossen.

Die Bad Wurzacher Gebiete

In Bad Wurzach könnte das Urteil auf mehrere Neubaugebiete der vergangenen Jahre Auswirkungen haben. Zum Beispiel für das Areal an der Bühlstraße in Haidgau, wo 46 Bauplätze entstehen sollen. Dort ist bislang der Beginn der Erschließungsarbeiten — frühestens — im kommenden Herbst 2023 vorgesehen.

Auf jeden Fall langwieriger wird wohl das Seibranzer Baugebiet „Wengenreuter Esch“, für das im vergangenen Oktober der Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat gefallen ist. Gleiches gilt für das Areal am St.-Gallus–Weg in Unterschwarzach, für das es bislang ebenfalls nur einen Aufstellungsbeschluss gibt. Und auch das geplante Baugebiet auf der Reischberghöhe dürfte sich wohl um einiges in die Länge ziehen.

Arnach und Ziegelbach

Das könnte auch für das Baugebiet St. Anton in Arnach gelten, auch wenn für dieses in dieser Woche der symbolische erste Spatenstich der Erschließung gemacht werden soll. Denkbar ist sogar, dass das Baugebiet in Ziegelbach, wo schon die ersten Häuser stehen, vom Urteil betroffen ist und dass dort der Bebauungsplan nachgearbeitet werden muss.

Auf das sowieso schon stark belastete Bauamt der Stadtverwaltung dürfte in den kommenden Wochen und Monaten also jede Menge unerwartete Arbeit zukommen.

„Da das benannte Urteil ganz aktuell und noch gar nicht rechtskräftig ist, können wir derzeit konkrete Auswirkungen auf Verfahren vor Ort noch nicht einschätzen. Dies wird erst noch näher zu prüfen sein. Bei Bedarf wird im Herbst auch im Gemeinderat informiert“, kann sich die Stadt zu möglichen Konsequenzen noch nicht äußern, wie eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ ergab.

Was bedeutet „außerhalb“?

Knackpunkt der Urteilsinterpretation dürfte der Passus „Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde“ werden und was darunter genau zu verstehen ist. Ist das Gebiet auf der Reischberghöhe zum Beispiel außerhalb des Siedlungsbereichs? Schließlich ist es, anders als die Gebiete in Haidgau und Arnach, von Bebauung komplett umschlossen.

Unterstützung wird die Stadt wohl vom Bundesbauministerium bekommen. Dieses will sich laut einem Bericht der Deutschen Presse–Agentur (dpa) mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden abstimmen und, falls erforderlich, Handlungsempfehlungen veröffentlichen — auch hinsichtlich des Umgangs mit schon abgeschlossenen Planverfahren nach der beanstandeten Regelung.

Immerhin ist Bad Wurzach bei weitem nicht die einzige Kommune, die den Paragrafen 13b in den vergangenen Jahren genutzt hat, um Baugebiete und damit die Mangelware Wohnraum schneller zu ermöglichen. Betroffen sind nach ersten Schätzungen der Bauindustrie Hunderte, wenn nicht Tausende von Städten und Gemeinden in Deutschland.

Naturschützer freuen sich

Während in vielen Rathäusern Katzenjammer herrschen dürfte, freuen sich die Naturschützer. Auch in Bad Wurzach hatten sie in den Anhörungen zu Baugebieten stets das Anwenden des 13b kritisiert. Zuletzt hatte der Landnaturschutzverband bei der Reischberghöhe seine „grundsätzliche Kritik“ daran vorgebracht. Man nehme dies zur Kenntnis, hieß es damals dazu vonseiten der Stadt, und weiter: „Es erfolgt keine Planänderung.“ Das könnte sich nun ändern.