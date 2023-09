Müller wird zweifacher deutscher Meister

Der Bad Wurzacher Sportschütze Emanuel Müller ist zweifacher deutscher Meister auf der Olympiaanlage in München Hochbrück geworden.

Mit der Schnellfeuerpistole, eine olympische Disziplin, erreichte er im Vorkampf bei sechs Serien à zehn Schuss den dritten Platz mit 577 Ringen von 600 möglichen, nur zwei Ringe weniger, als Platz eins und zwei.

Mit diesem Ergebnis ging es ins Finale. Dort durften die sechs Besten vom Vorkampf starten und alle fingen wieder bei Null an. Nach der vierten Serie schied der Sechstplatzierte mit acht Treffern aus. Müller hatte zu diesem Zeitpunkt 16 Treffer und lag auf Platz eins. Bei den weiteren Serien baute er seinen Vorsprung immer weiter aus. Am Ende konnte er mit 32 Treffern — der Zweitplatzierte hatte 25 Treffer — den Meistertitel holen. Bei dieser Disziplin startete er mit seinen Mannschaftskollegen für den SV Leingarten und konnte auch das Mannschaftsbronze holen.

Nur einen Tag später startete er für die TSG–Schützenabteilung Bad Wurzach mit der Sportpistole auf 25 Meter. Nach drei Serien lag Emanuel auf dem zweiten Platz und wieder steigerte er sich. Nach sechs Serien lag er gleichauf mit Fabian Otto, der stark aufholte. Mit jeweils 580 Ringen von 600 möglichen mussten sie ins Stechen, bei absolvierten fünf Schuss. Mit der maximalen Trefferzahl von 50 Ringen zu 46 konnte Müller das Duell für sich entscheiden und gewann den zweiten Meistertitel. Beim dritten Start mit der Standardpistole erreichte er nochmals einen beachtlichen fünften Platz.

Bei der TSG–Schützenabteilung machte Müller seine ersten Fußstapfen über das Ferienprogramm und die Wurzacher Schützen blieben schon viele Jahre sein Stammverein. Dort trainierte er fleißig im Landesleistungszentrum in Ruit. Schon in der Juniorenklasse konnte er seinen ersten deutschen Meistertitel holen. Durch seine Berufsausbildung war er einige Jahre in Hannover und kehrte vor einem halben Jahr wieder nach Baden–Württemberg zurück. Durch seine guten Leistungen trainiert er in der Sportfördergruppe.