Das Veranstaltungsprogramm 2024 des Naturschutzzentrums (NAZ) Wurzacher Ried ist erschienen. Es umfasst rund 200 naturkundliche Veranstaltungen sowie zahlreiche Umweltbildungsangebote für Schüler, Familien und Erwachsene. NAZ-Leiter Siegfried Roth und Marketing-Beauftragte Valeska Ulmer stellten es in einem Pressegespräch vor.

Das auf Recyclingpapier gedruckte Programmheft ist etwas dünner als die Jahre zuvor, das Programm selbst aber trotzdem vielfältig und umfangreich wie eh und je. „Um die wertvolle Ressource Papier zu sparen, haben wir Inhalte und Veranstaltungen im Heft thematisch verdichtet und übersichtlicher dargestellt. Dadurch konnten wir 20 Druckseiten einsparen“, freut sich Roth.

Schöner Bruterfolg

Das Titelbild des Hefts zeigt den Kiebitz, den Vogel des Jahres 2024. Er ist auf naturnahen Feuchtwiesen in Mooren zu Hause, auch im Wurzacher Ried.

Es freut uns sehr, dass er hier Bruterfolg hat. Um den Nachwuchs vor Räubern wie Fuchs, Iltis und Marder zu schützen, bringen wir Kiebitzkörbe als Brutschutz aus. Siegfried Roth

Weil viele Moore aber entwässert oder intensiv genutzt werden, ist der Kiebitz in Deutschland stark gefährdet. Auch deshalb will das NAZ in Bad Wurzach in diesem Jahr den Moorschutz stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken. „Wir werden das Thema in zahlreichen Veranstaltungen und auch naturpädagogischen Angeboten aufgreifen“, so Roth.

Das Veranstaltungsprogramm 2024 liegt im Naturschutzzentrum aus. (Foto: NAZ )

Im Folgenden ein Auszug aus dem Programm, das in aller Ausführlichkeit im Heft und online auf www.wurzacher-ried.de einzusehen ist.

Aktionen

Bei der Landesgartenschau in Wangen wird sich das NAZ gemeinsam mit der Stadt Bad Wurzach und weiteren lokalen Akteuren vom 28. bis 30. Juni im Pavillon des Landkreises Ravensburg präsentieren. Bereits am 16. Juni findet dort auch der vom NAZ mitgetragene Oberschwäbische Naturschutztag statt.

Ausstellungen

Im Gewölbe von Maria Rosengarten stellen Manfred Wasner Holzskulpturen (ab Februar), Wilhelm Nothdurft Vogelmalereien (ab Mitte April) und David Cornette Bilder von Schleimpilzen (ab Oktober) aus.

Über die Sommermonate ist die Fachausstellung „Zukunft Moor!“ der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg zu Gast. Sie widmet sich den Tieren, Pflanzen und anderen Organismen sowie deren Nutzen fürs Ökosystem. An dieser Ausstellung haben die NAZ-Mitarbeiterinnen Nicole Jüngling und Sabrina Schiller inhaltlich mitgearbeitet.

Vorträge

Am 27. Februar ist der Greenpeace-Fotograf Markus Mauthe mit seiner Multimedia-Show „Grad°jetzt - Eine Welt für morgen“ im Kurhaus zu Gast. Besonders stolz ist das Naturschutzzentrum, dass es den bekannten Moor-Spezialisten Peter Poschlod von der Universität Regensburg, er ist auch Doktorvater von Siegfried Roth, für einen Vortrag im März zum Thema Moore in Oberschwaben und im Allgäu gewinnen konnte.

Das Biologische Kolloquium, das diesmal Anfang November im Salvatorkolleg stattfindet, hat ebenfalls einen bekannten Fachmann auf der Referentenliste: Sebastian Lotzkat, Biologe am Naturkundemuseum Stuttgart und einer der erfolgreichsten Science Slammer Deutschlands. „Das wird richtig toll“, freut sich Roth heute schon auf diesen Abend.

Seminare

In Kooperation mit der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg werden in diesem Jahr fünf Fachseminare im Naturschutzzentrum ausgerichtet. Auf dem Seminarprogramm stehen außerdem die Themen Fotografie, Kulturlandschaft sowie, in der Fortbildungsreihe Natur-, Umwelt- und Erlebnispädagogik des Netzwerks Umwelt, sechs kostenfreie Fortbildungen.

Führungen

Wieder geben wird es geführte Abendspaziergänge im Sommer. Auch Radfreunde kommen auf ihre Kosten: Eine Fahrradtour ums Wurzacher Ried mit sagenhaften Ausblicken auf Europas größtes, intaktes Hochmoor ist neu im Programm.

Exkursionen

Neu im Programm ist auch im März die Exkursion Hochwasserschutz, bei der die Teilnehmer an der Eschach nach Spuren suchen, wie der Mensch auf Hochwasser reagiert und dadurch die Landschaft verändert hat.

Mit NAZ-Leiter Roth können sich Interessierte im September auf eine Ganztagesexkursion „Rund um den Schwäbischen Vulkan“ auf der Alb begeben. Dabei werden sie auch auf die Relikte eines ehemaligen Geysirs treffen.

Umweltbildung

Für Schulklassen der Stufen 1 bis 9 bietet das NAZ ein abwechslungsreiches und auf die Bildungspläne abgestimmtes naturpädagogisches Angebot im „Klassenzimmer im Ried“ an. Darüber hinaus gibt es auch spezielle Angebote für Kindergartengruppen.

Für Kinder, die mehr über die Natur vor ihrer Haustüre erfahren wollen, bietet der Kinder-Naturschutz-Treff immer mittwochs erlebnisorientierte Naturerfahrungen. In den Oster- und den Sommerferien sorgt das NAZ für ein abwechslungsreiches Kinderprogramm.

Individuelle Angebote

Für Gruppen hat das NAZ auf Anfrage ganzjährig ein vielfältiges Angebot parat.