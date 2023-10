Mörderisches Spiel im Theater in Hauerz

Die Theatergruppe Hauerz präsentiert die spannende und unterhaltsame Kriminalkomödie „Ein mörderisches Spiel“ von Gerhard Riedl. Laut Pressmitteilung der Theatermacher geht es in dem Stück darum: Im romantischen Berghotel Pacher trifft sich an einem Wochenende eine illustre Gesellschaft. Man ist ‐ meist ‐ guter Laune. Bis es plötzlich eine Leiche gibt. Vergiftet! Wer ist der Mörder? Warum hat er ‐ oder sie ‐ gemordet? Und schlägt er ‐ oder sie ‐ wieder zu? Jeder ist verdächtig und so steigt die Spannung und treibt Szene für Szene ihrem Höhepunkt zu. Das Ende kommt überraschend mit einem Ausgang, mit dem keiner gerechnet hätte.

Aufführungstermine: Freitag und Samstag, 27. und 28. Oktober, Samstag, 4. November, jeweils um 20 Uhr, Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr, Sonntag, 5. November, um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Information und Karten im Vorverkauf gibt es unter Telefon 07568/960066 oder unter www.theater-hauerz.de