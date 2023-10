Eine Zeitreise zurück in die Welt vor 100 Jahren gibt’s beim Verkaufsoffenen Sonntag mit „Geschichtival“ an diesem Sonntag, 8. Oktober, in der Bad Wurzacher Herrenstraße. Frauen des hiesigen Nähzirkels präsentieren ihre Mode aus den 1920er-Jahren. Bestaunt werden kann auch ein Automobil aus jener Zeit (vorausgesetzt das Wetter spielt mit).

Initiatorinnen des Nähzirkels sind Nicole Schmitz-Bernt und Tanja Steindl, letztere bekannt als Inhaberin des „LaVie“ am Marienbrunnen. „Die Idee entstand im Juli vor zwei Jahren. Wir haben dann weitere Interessentinnen gesucht, und im September darauf gab’s dann das erste Treffen“, erzählt Schmitz-Bernt. Schwieriger, als Gleichgesinnte zu finden, war die Suche nach einem Raum zum Nähen.

Schwierige Raumsuche

„Wir hatten schon etwas in Molpertshaus gefunden, aber das hat sich dann leider zerschlagen. Von der Stadt Bad Wurzach, die wir angefragt haben, haben wir leider eine Absage bekommen.“ Über persönliche Beziehungen tat sich dann aber doch noch eine Lösung auf: das Salvatorkolleg. „Rektor Klaus Amann hat uns dort einen großen Raum zur Verfügung gestellt. Der ist ideal, und dort treffen wir uns seit Mai vergangenen Jahres alle drei bis vier Wochen abends für ein paar Stunden“, erzählt Nicole Schmitz-Bernt.

Teekränzchen der 1920er: der Bad Wurzacher Nähzirkel bei seiner „Generalprobe“ im Garten des Wurzacher Schlosses. (Foto: Nähzirkel )

Sieben Frauen gehören nach ihrer Aussage zum festen Kern, „fünf bis sechs weitere kommen immer wieder mal dazu. Neue Gesichter sind natürlich willkommen. Wir haben’s immer sehr schön und sehr lustig“, so Schmitz-Bernt. Sie betont aber auch: „Es ist kein Nähkurs. Nähen sollte man schon können und eine eigene Nähmaschine haben auch.“

Gerne auch im Alltag

Schmitz-Bernts Idee war es auch, die 1920er-Jahre modisch wieder auferstehen zu lassen. „Ich bin schon immer an Vintage interessiert, vor allem an den 1920ern. Das war eine Zeit des Umbruchs, was sich auch in der Mode der Zeit widerspiegelt.“ Sie trage diese Kleidung selbst auch im Alltag, gerne auch mit Hut.

Mit Begeisterung sei der Nähzirkel von Anfang an dabeigewesen. Das Ziel war es, einen Nachmittag unter dem Motto „Teekränzchen“ zu gestalten und sich damit der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Alle haben sich voll reingehängt“, sagt Nicole Schmitz-Bernt. Und das nicht nur, was das Nähen der Kleidung betrifft.

Schmuck und Frisuren

Zu jeder Zeit gehören ja schließlich auch beispielsweise die Accessoires und die Frisuren. Auf Flohmärkten, in den Schränken und Kommoden der Eltern, aber auch in Läden wie dem „Eldorado“ am Wurzacher Schloss wurden sie bei der Suche nach Accessoires wie Schmuck, Hüten und Stirnbändern fündig. Bei den Frisuren legen die Frauen selbst Hand an.

„Die Kleider selbst sind relativ einfach zu nähen. Es sind viele Schnittmuster im Internet zu finden. Jede von uns hat dabei ihr Modell noch nach eigenem Geschmack und eigenen Ideen verfeinert“, so Schmitz-Bernt.

Mit Oldtimer und Kutsche

Mittlerweile sind die Frauen „startklar“. Eine hervorragende Möglichkeit, ihre Arbeit zu präsentieren, bietet das bevorstehende „Geschichtival“. Am verkaufsoffenen Sonntag sind sie von 12 bis 17 Uhr vor „Optik Blickfang“ in der Herrenstraße zu finden. „Ich habe den beiden Inhaberinnen Bilder von unserer ,Generalprobe’ gezeigt, und sie waren sofort begeistert von unserer Idee.“

Wenn das Wetter mitspielt, wird auch Karl Ehrmann einen seiner Oldtimer und eine Kutsche aus seinem privaten Museum zur Verfügung stellen. „Das ist natürlich toll, und wir alle freuen uns schon auf den Sonntag“, sagt Nicole Schmitz-Bernt.