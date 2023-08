Die kleine Ortschaft Oberschwarzach ist schon lange da, wo viele Kommunen hinwollen. Sie hat ein Nahwärmenetz. Gespeist wird das mit der Abwärme einer Biogasanlage. Diese besuchte nun eine kleine Delegation der Grünen–Ortsgruppe Bad Wurzach/Kißlegg.

Betreiber der Nawaro-Anlage (Nachwachsende Rohstoffe) ist die Kibler-Leser-Kibler GbR, die die Anlage 2004 gebaut hat. Zehn Jahre später stand das Nahwärmenetz, an das mittlerweile nach Auskunft von Heinz Kibler 26 Gebäude, zumeist Zwei–Familienhäuser, angeschlossen sind — knapp 40 Häuser hat Oberschwarzach.

Mit viel Eigenleistung

Mit der Abwärme der Gasmotoren der Anlage wird Wasser auf 85 Grad erwärmt und über eine 1200 Meter lange Leitung in einen Großspeicher direkt im Ort gepumpt. An ihm sind dann die Gebäude angeschlossen. Mit sehr viel Eigenleistung hielten damals die Oberschwarzacher ihre Investitionskosten gering.

„Eine innovative Anlage“, zumal in Verbindung mit diesem Nahwärmenetz und der Kooperation dreier Landwirte, lobt Grünen–Vorstandsmitglied Rainer Deuschel, das sei auch der Grund des Besuchs. „Wir wollen ja uns und dann die Leute über die Möglichkeiten nachwachsender Energie informieren.“

Viele Anlagen in Bad Wurzach

21 Biogasanlagen gebe es innerhalb des Gemeindegebiets von Bad Wurzach, berichtet Anton-Rupert Baumann, Biogasberater aus Neuravensburg, den Gästen auf dem Hof von Heinz Kibler.

Das ist, ins Verhältnis mit der Einwohnerzahl gesetzt, die höchste Dichte in ganz Europa. Da wäre also viel zu machen, wenn der politische Wille da wäre. Anton-Rupert Baumann

Doch es gab und gibt viele bürokratische Hürden für Biogasanlagen, klagen Baumann und Kibler wiederholt den Grünen–Vertreter. „Deutschland hat das komplizierteste Erneuerbare–Energien–Gesetz der Welt. Da sehen selbst Fachanwälte nicht durch“, so die Überzeugung von Baumann.

Es braucht viel „Futter“

Biogasanlagen könnten zumindest eine Puzzleteil der künftigen Energieversorgung sein. Unbegrenzt wachsen wird ihre Anzahl freilich nicht. Denn sie benötigen einiges an „Futter“. 14 Tonnen Feuchtmasse werden der Oberschwarzacher Biogasanlage täglich zugeführt, und sie ist bei weitem nicht die größte ihrer Art. 40 Prozent davon seien Gülle, erzählt Heinz Kibler, weitere 40 Prozent Gras, 20 Prozent Mais. Dafür braucht es jede Menge Kühe und mehr als 100 Hektar Land.

273,5 Kilowattstunden produziert die Kibler’sche Anlage durchschnittlich, darf sie produzieren, genauer gesagt. Denn der Gesetzgeber hat eine Obergrenze festgelegt. Diese Deckelung wurde vergangenes Jahr kurzzeitig wegen der Energiekrise aufgehoben. „20 Prozent mehr Energie wären möglich“, sagt Baumann.

Blick auf die Strombörse

Über drei Motoren kann Kibler die Menge seiner Gaslieferung steuern. „Frühs und abends, wenn die Menschen am meisten Strom verbrauchen, sind die Börsenpreise meistens am höchsten“, erzählt er seinen Gästen, da laufe die Anlage dann auf Hochtouren. Gleiches gilt, wenn der Börsenpreis steigt, weil kein Wind weht und/oder die Sonne nicht scheint.

Das im sogenannten Fermenter erzeugte Biogas, bestehend aus Methan und Kohlendioxid, kann gespeichert werden. Bei Kibler geschieht dies in einer zehn Meter hohen und 22 Meter breiten tragluftgestützten Doppelfolienmembrangasspeicherkuppelhaube. Von dort wird das Biogas in eine Aufbereitungsanlage geschickt, wo das Kohlendioxid entfernt wird. Das so entstehende Biomethan kann dann ins Gasnetz eingespeist werden.

Für die Grünen ist die Biogasanlage und mit ihr das Nahwärmenetz in Oberschwarzach ein Vorzeigeprojekt. In Verbindung mit dem dringend benötigten Ausbau von Windkraft und Photovoltaik sehen sie darin die Zukunft der Energieversorgung.

(Zu) Viele Maisfelder

Zumindest in einem begrenzten Maße. „Wir brauchen auch Windparks hier bei uns in Bad Wurzach, damit unsere energieintensive Industrie günstigen Strom hat, also bleibt und nicht abwandert“, so Ulrich Walz von den Grünen. Bei Biogasanlagen geht vor allem der hohe Anteil an Mais und die damit einhergehende — zumindest von viele so empfundene — Monokultur in einigen Landstrichen den Grünen aber doch etwas gegen den Strich. Eine Ansicht freilich, die Landwirt Kibler ganz und gar nicht teilt. Mais sei schließlich die energieeffektivste Pflanze und komme auch mit dem Klimawandel sehr gut zurecht.

Einig war man sich aber darin, dass man in Deutschland in Sachen Erneuerbare schon wesentlich weiter wäre, hätte Mitte der 2010er–Jahre die schwarzrote Bundesregierung deren Ausbau nicht gebremst. „Dann wären wir heute sogar schon durch“, hadert Ulrich Walz mit der sogenannten „Altmaier–Lücke“. Nach einer Reform des EEG unter der Ägide des damaligen Wirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU) verringerten sich die Zuwachsraten vor allem bei Windkraft und Photovoltaik drastisch.