Die ägyptische Nilgans breitet sich auch im Allgäu und in Oberschwaben immer weiter aus. „Mittlerweile kann man die Nilgänse bei uns in der Region an fast jedem fünften Gewässer finden“, sagt der Wangener Nabu–Vorsitzende und Ornithologe Georg Heine, der wöchentlich den vogelkundlichen Rundbrief Allgäu–Oberschwaben herausgibt.

Auf Bad Wurzacher Gemarkung sind die Tiere bereits seit knapp 20 Jahren am Rohrsee zu beobachten — nicht zur Freude von Vogelkundlern. Im Moorbad bei Eglofs (Argenbühl) sorgte derweil eine Nilgansfamilie mit ihren Hinterlassenschaften in diesem Sommer für Verdruss bei Badegästen.

Eltern mit ihren Jungen

Jüngst ist SZ–Leser Franz Herzog mit dem Teleobjektiv eine Aufnahme der afrikanischen Vogelart am Rößlerweiher in der Gemeinde Schlier geglückt. Darauf zu sehen sind die Eltern mit ihren Jungen.

Entdeckt auf dem Rößlerweiher: die ägyptische Nilgans. (Foto: Franz Herzog )

Im Rohrsee bei Bad Wurzach wurde die Vogelart vermutlich um 2005 erstmals beobachtet, wie Hobby–Ornithologen Ulrich Grösser erklärt. Im entsprechenden Jahresbericht über ornithologische Beobachtungen im Kreis Ravensburg ist von sieben Individuen die Rede. Inzwischen, so Grösser, gebe es alleine am Rohrsee mindestens fünf Brutpaare. Zusätzliche Brutpaare seien darüber hinaus im Ried zu beobachten.

Auffällig lange rote Beine

Nach Beschreibung des Nabu hat die Nilgans auffällig lange rote Beine und einen rotbraunen Ring um die Augen. Wörtlich heißt es: „Der Kopf der Nilgans ist weißgrau mit variablem rostroten Nackenfleck oder Halsring. Der Rücken ist dunkelbraun, zum Bürzel hin beige oder rotbraun.

Am Bauch variiert die Farbe zwischen hellem beige und grau. Am Flügel kann seitlich die weiße Zeichnung zu sehen sein.“ Das Tier kann zwischen 63 und 73 Zentimeter groß werden. Da sie eine nicht heimische Vogelart ist und ihr Bestand stetig wächst, ist sie als sogenannte invasive Art zu bezeichnen.

Als Ziervögel gehalten

Nilgänse wurden schon im 17. und 18. Jahrhundert in Großbritannien in Parks und Zoos als Ziervögel gehalten. Von dort aus breitete sich das Tier über die Niederlande und den Rhein entlang in Richtung Süden aus. Durch den Populationsdruck in nördlichen Gefilden hat die Nilgans inzwischen ihren festen Platz in Oberschwaben gefunden, vermehrt sich sehr schnell und ist an immer mehr Gewässern zu finden.

Vogelexperte Georg Heine weiß, warum das so ist: „Das liegt auch an ihrem Brutverhalten. Die Nilgans versucht sogar ganzjährig — also auch im Winter — zu brüten.“ Denn aus ihrer afrikanischen Heimat kennt die Nilgans keine harten Winter. Mit dem Brüten im Winter sei sie sogar recht erfolgreich, weswegen die Nilgans — anders als heimische Vogelarten — das ganze Jahr über Nachwuchs bekommt und aufzieht.

In Nestnähe besonders aggressiv

Ob diese Entwicklung für die heimische Tierwelt gefährlich ist, lasse sich laut Heine noch nicht einschätzen. Auf der Internetseite des Nabu heißt es dazu: „Eine mögliche Schädlichkeit und damit Invasivität der Nilgans wird meist darin vermutet, dass die Nilgans andere Wasservogelarten verdrängen könnte, wobei ihr häufig nachgesagt wird, dass sie in Nestnähe besonders aggressiv sei.“

In dem Artikel werden aber auch Studien, zum Beispiel aus Hessen, angeführt, die eher dafür sprächen, dass sich Nilgänse ohne nachweisbare negative Effekte auf andere Arten in neuen Gebieten ansiedelten.

Keine natürlichen Feinde

Grösser, der mehrmals pro Woche am Rohrsee ist um die Vogelwelt zu beobachten, würde sich jedenfalls wünschen, dass die Art in dem Vogelschutzgebiet von hohem internationalen Rang nicht mehr zu sehen ist. Nilgänse sollten auch im Naturschutzgebiet zur Jagd freigegeben werden, sagt Grösser. „Sie sind so aggressiv, dass im Umkreis ihrer Nester keine andere Vogelart brüten kann“, erklärt er.

Er befürchtet, dass die Vogelart inzwischen auch an weiteren Gewässern auf Bad Wurzacher Gemarkung zu finden ist. Dass sich die Tiere immer weiter ausbreiten liege auch daran, dass sie hier keine natürlichen Feinde hätten.

Gänse stören Badegäste

Dass die Ausbreitung der Art neben Ornithologen auch Badegäste stören kann, zeigt ein Blick nach Argenbühl. An der Badestelle Moorbad bei Eglofs hatte sich zeitweise eine Nilgansfamilie wohl gefühlt — und das Ufer im Bad mit Kot verunreinigt.

Die Gemeindeverwaltung wandte sich hilfesuchend an Landratsamt und Regierungspräsidium, um den Umgang mit den Nilgänsen abzuklären, die sich zwischenzeitlich allerdings an den Staudacher Weiher verlegten. Die Wasserqualität im Moorbad hat nach Auskunft der Gemeinde nicht unter den Wasservögeln gelitten. Die für Badegewässer üblicherweise entnommenen Proben über den Sommer seien unauffällig gewesen.

Töten der Jungtiere

Die Gemeinde werde, so Florian Kaeß, stellvertretender Leiter der Kämmerei, prüfen, ob die Problematik mit den Nilgänsen im Moorbad weiter besteht und dann gegebenenfalls mit der örtlichen Jägerschaft Kontakt aufnehmen. Die Nilgans unterliegt als ursprünglich nicht–heimische Art nicht dem besonderen gesetzlichen Schutz anderer Wildvögel. In Baden–Württemberg darf sie laut Homepage des Landesjagdverbands von August bis Mitte Februar gejagt werden, Jungtiere dürfen — außer in der allgemeinen Schonzeit — ganzjährig gejagt werden.

Andere Ansätze als reines Bejagen gibt es bei der Nilgans aber auch, wie aus dem „Fahrplan“ hervorgeht, den die Gemeinde Argenbühl vom Regierungspräsidium erhalten hat. Sie reichen von Gelegemanagement, Vergrämen der Elterntiere durch das Töten der Jungtiere, bis zum Vergrämen durch einen für die Tiere unattraktiven Uferbereich