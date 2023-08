Mit Hanswurst und Toldrian auf Tour: der Puppenspieler von Bad Wurzach

Christoph Gröger feiert im kommenden Jahr sein 40. Bühnenjubiläum. Zu sehen bekommt ihn sein Publikum aber fast nie. Die Stars seiner Auftritte sind Handpuppen.

Seit zehn Jahren wohnt der 52–jährige Speditionskaufmann in Bad Wurzach. Geboren wurde er in Tettnang, aufgewachsen ist er in der Ravensburger Südstadt. Mit 13 Jahren, 1984, kam er ins Internat nach Meersburg, wo er seine Liebe zum Puppenspiel entdeckte.

Auftritte mit dem Heimleiter

„Der damalige Heimleiter Klaus Braun hatte dort eine AG Puppentheater gegründet“, erzählt Christoph Gröger. „Deren Proben habe ich schon kurz nach meiner Ankunft dort zufälligerweise durch die offene Tür beobachtet. Es hat mich fasziniert, und ich wollte unbedingt mitmachen.“ Die AG baute ihre Marionetten selbst und schrieb auch Stücke für ihre Vorstellungen.

„Nach und nach haben wir Auftritte in der Region gehabt, haben dabei selbst geschriebene Kindermärchen, aber auch zum Beispiel Goethes Faust aufgeführt.“ Christoph Gröger

Zwischen Gröger und dem nur neun Jahre älteren Braun stimmte offenbar die Chemie. Sie hielten den Kontakt auch über Grögers Schulzeit, die 1988 endete, hinaus. Auch Braun verließ später die Schule am Bodensee und wechselte nach Ravensburg in die Werbebranche. „Wir trafen uns immer wieder und gaben als Wanderbühne Vorstellungen.“

Puppentheater in Haidgau

1994 gründete das Duo sein erstes festes Puppentheater. Das befand sich im ehemaligen Haidgauer Bahnhof in Kimpfler. „Wir nannten es ,Zum Geißenstall’, weil da immer noch die Ziegen vom Vermieter rumgesprungen sind“, erinnert sich Gröger lachend.

Als der „Geißenstall“ in Haidgau bereits wieder ein paar Jahre Geschichte war, bot die Schussenrieder Brauerei den beiden Marionettenspielern einen festen Spielort mit 80 Sitzplätzen an. „Von 2005 bis 2012 haben wir das Schussenrieder Puppentheater betrieben. Als uns die Sache aber zu zeitintensiv wurde, haben wir aufgehört.“

Auf Handpuppen gewechselt

Das war auch der Moment, in dem sich Gröger und Braun auf Handpuppen verlegten. „So konnten wir auch solo unterwegs sein, was mit Marionetten nicht möglich war“, erklärt Gröger die damalige Entscheidung. Gemeinsam gründeten sie an Gröger s Wohnort Bad Wurzach das Puppen–Wandertheater Toldrian. Woher dieser Name? „Toldrian ist ein Räuber aus einem unserer Märchen“, sagt der Bad Wurzacher. „Er tritt auch in den meisten Märchen von uns als Erzähler auf.“

Klaus Braun ziehe sich derzeit langsam aus dem Theater zurück, erzählt Gröger. „Ich bin aber weiter unterwegs. Und auch wenn ich kaum Werbung mache, gibt es doch immer wieder Anfragen.“ Zuletzt trat er beispielsweise beim Wiesenfest der evangelischen Kirchgemeinde Bad Wurzach auf und beteiligte sich auch am Tag der offenen Tür im Gewerbegebiet Ziegelwiese.

Weingarten, Ravensburg, Wolfegg

Bei den Stegerseefreunden trat man ebenso schon auf wie beim Drachenfest in Weingarten oder beim Rutenfest in Ravensburg. Vor Corona sei man auch häufig vom Bauernhofmuseum in Wolfegg gebucht worden. „Danach leider nicht mehr so oft, aber am 17. September ist dort wieder ein Auftritt.“ Insgesamt habe das Puppentheater die Pandemie gut überstanden, sagt er. „Auftritte gab es zwar keine, aber wir müssen davon ja auch nicht leben.“

Das gilt auch für Christoph Grögers Veranstaltungsagentur „Eventmaschine“, die er 2019 gründete. „Wir haben irgendwann begonnen, unsere Aufführungen auch als ,Diner&Crime’ anzubieten, also Puppentheater mit von uns selbst gekochten Fünf–Gänge–Menüs. Das kam und kommt gut an.“ So bauten Gröger und Braun das um einen Zeltverleih mit Catering aus. Hingucker der Eventmaschine ist eine alte „Gulaschkanone“ der Bundeswehr.

Nie besserwisserisch

Etwa 30 Märchen bilden das Repertoire von Toldrian, alle seien liebenswert, manchmal ein bisschen frech, nie aber besserwisserisch oder mit erhobenem Zeigefinger konzipiert, betont der Bad Wurzacher. Jede Vorstellung dauert maximal 35 Minuten, „länger ist die Aufmerksamkeitsspanne von Kinder nicht“.

Knapp 25 Handpuppen braucht Gröger für diese Stücke. Jede ist ein Unikat, dessen Kopf vom Aulendorfer Hermann Maucher geschnitzt worden sei, erzählt der 52–Jährige. „Außerdem gibt es rund 40 Marionetten, die aber seit langem in Säcken verpackt auf dem Dachboden lagern. Einzige Ausnahme ist der Hanswurst, der bei manchen Stücken noch dabei ist, weil ich mit ihm mitten ins Publikum gehe.“

Drei fahrbare Bühnen

Zur Ausstattung gehören auch noch drei fahrbare Bühnen samt Bühnenbildern. Die größte, die für die Marionetten, ist allerdings auch schon länger nicht mehr in Betrieb gewesen. Die Bühnen sind so gebaut, dass die Puppenspieler in ihnen sitzen können. „Eine halbe Stunde lang knien und Arme hoch — da bist du hinterher fertig. Sitzen ist viel bequemer“, sagt Gröger.

Rückenschmerzen seien daher kein Thema, „aber nach einem Tag mit mehreren Vorstellungen ist deine Stimme kaputt“, sagt er und lacht. Pro Stück müsse man ja mit drei oder vier Stimmen arbeiten — „mindestens“. „Das strapaziert trotz Lautsprecheranlage die Stimmbänder ganz schön.“

Die Faszination

Der Puppenspieler von Bad Wurzach bedauert zwar, dass Stücke für Erwachsene von diesen kaum angenommen werden. „Aber ich bin immer wieder fasziniert, wie gebannt die Eltern bei den Kinderstücken im Publikum sitzen.“

Und die Mädchen und Jungen seien sowieso stets begeistert, was auch seine größte Motivation zum Weitermachen ist. „Die Kinder freuen sich und machen mit. Sie in Zeiten von Internet und Handys so in den Bann ziehen zu können, macht mich auch stolz.“