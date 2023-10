Mit Banner unterwegs: Flugzeug zeigt Höhe der Windräder an

Ein Kleinflugzeug fliegt am Donnerstag, 5. Oktober, über dem Wurzacher Ried und dem Haistergau. Im Schlepptau hat es ein Spruchband mit der Aufschrift „285 Meter“. Die Botschaft der Initiatoren: 285 Meter ‐ so hoch in etwa sind die Windkraftanlagen, die in Sichtweite des Riedes projektiert sind.

Auftraggeber sind die Bürgerinitiativen Wurzacher Becken, Lebenswerter Haistergau und der Verein Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu.

Das aus Mengen kommende Flugzeug wird gegen 11.20 Uhr über Bad Waldsee erwartet und bis 12.40 Uhr im genannten Gebiet in besagter Höhe fliegen. Windkraftanlagen in den vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben angedachten WKA-Standorten (Suchräume) können eine Höhe bis 300 Meter erreichen. Die von den Firma Laoco (Kirchdorf an der Iller) und Energiequelle (Erfurt) im Alttanner Wald bei Weitprechts und im Hummelluckenwald bei Humberg projektierten Anlagen sollen 261 Meter hoch werden. Geplant sind auch WKA bei Osterhofen. Hier projektiert die EnBW.

Momentan ist laut Ankündigung diese Flugroute geplant: Anflug Bad Waldsee; Flug über den Haistergau (geplante Windkraftanlagen Osterhofen); Flug über die geplante Windkraftgebiete Hummelluckenwald, Alttanner Wald und mögliche weitere Windkraftgebiete auf dem Beckenrand; Überflug Bad Wurzach; Rückflug über Bad Waldsee

Witterungsbedingt können sich die Zeiten noch ändern oder der Flug kann unter Umständen sogar ausfallen.