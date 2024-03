Die Abgabefrist rückt unaufhaltsam näher. Spätestens am 28. März müssen die Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl am 9. Juni eingereicht werden. Hochbetrieb bei der Kandidatensuche also, auch bei der unabhängigen Wählervereinigung Mir Wurzacher.

Allzu zuversichtlich hat Franz-Josef Maier, Stadtrat der Mir Wurzacher, in Sachen Gemeinderatswahl vor einigen Wochen nicht geklungen. Mittlerweile hat sich die Stimmung gedreht.

So sieht es jetzt aus

Derzeit sei noch nicht abschließend darüber entschieden, ob man wieder zur Gemeinderatswahl antritt, so Maier Anfang Dezember. Wie sieht es mittlerweile aus? „Ordentlich“, sagt der Stadtrat, den in Bad Wurzach (fast) alle nur „Chief“ nennen. „Wir kriegen eine Liste zusammen.“

Die „Mir Wurzacher“ kandidierten 2014 erstmals und zogen auf Anhieb mit drei Stadträten ins Gremium ein. 2019 glückte ihnen das erneut, ihre Liste erhielt damals 15,3 Prozent der Stimmen.

Einer scheidet aus

„In unserem Rahmen“ werde sich die Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten bewegen, verrät Maier weiter. 2014 hatten die Mir Wurzacher sieben Personen auf der Liste, fünf Jahre später waren es acht. Der „Chief“ selbst und sein Fraktionskollege Thorsten Rast werden erneut antreten: „Wir machen weiter.“ Nicht mehr zur Verfügung steht Michael Thum, der seit 2014 im Gremium sitzt.

Der Termin der Nominierungsversammlung steht laut Maier derzeit noch nicht fest. Die „Mir Wurzacher“ seien bis dahin auch noch offen für weitere Interessenten an einer Kandidatur.