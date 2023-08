In der Badesaison vom 1.Juni bis zum 15.September werden die Badegewässer des Landes gemäß der Badegewässer–Verordnung Baden–Württemberg hygienisch überwacht. Zu den Gewässern, die in diesem Rahmen am Montag, 21. August, routinemäßig kontrolliert wurden, gehören auch das Moorbad Herlazhofen sowie der Metzisweilerweiher.

Während für den Weiher auf Bad Wurzacher Gemarkung infolge der Probenergebnisse am Freitag ein temporäres Badeverbot ausgesprochen wurde, gelten für den Weiher auf Leutkircher Gemarkung wegen den dort festgestellten Blaualgen weiterhin Warnhinweise.

Erhöhte mikrobiologische Auffälligkeiten

Nachdem im Metzisweilerweiher bei der Probenentnahme durch das Gesundheitsamt Ravensburg, eine Behörde des Landratsamts, erhöhte mikrobiologische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde aufgrund der Befunde am Freitagvormittag ein vorübergehendes Badeverbot ausgesprochen.

Zum Schutz der Badegäste stellt der Bauhof der Stadt Bad Wurzach entsprechende Warnschilder an den betroffenen Badestellen auf. Die Sicherheit und Gesundheit der Besucher stehe an erster Stelle, heißt es dazu von der Stadtverwaltung. Eine Nachuntersuchung werde demnach am Montag, 28. August, durchgeführt, um die Wasserqualität erneut zu überprüfen. Bis zur Aufhebung des Badeverbots wird empfohlen, nicht ins Wasser zu gehen.

„Escherchia coli“ und „Intestinale Enterokokken“

Auf die SZ–Nachfrage, was sich denn hinter den „mikrobiologischen Auffälligkeiten“ verbirgt, erklärt Selina Nußbaumer, Sprecherin des Landratsamts, dass bei der Untersuchung der im Zuge der Routinekontrolle entnommenen Probe erhöhte Konzentrationen an „Escherchia coli“ und „Intestinale Enterokokken“ festgestellt wurden.

Die genaue Ursache für die festgestellten Auffälligkeiten konnte nicht eruiert werden, wobei darauf hinzuweisen ist, dass es sich bei allen EU–Badegewässer prinzipiell um Naturseen handelt. Hauptquellen für eine Verunreinigung sind Warmblütlerfäkalien von Menschen, Nutztiere und Wasservögel, so Nußbaumer.

Noch keine Ergebnisse der Toxinuntersuchung

Grund für die Warnhinweise für das Moorbad Herlazhofen sind dagegen Blaualgen. „Aktuell liegen uns noch keine Ergebnisse der Toxinuntersuchung vor, sodass eine Bewertung der Notwendigkeit eines Badeverbots derzeit nicht erfolgen kann“, erklärt Nußbaumer mit Blick auf die aktuelle Situation dort.

Nachdem in dem Weiher Cyanobakterien nachgewiesen wurden, kommt es für weitere Schritte darauf an, wie hoch der Toxingehalt ist. Die Toxine werden als Abfallprodukt von den Bakterien hergestellt. Je nachdem, wie hoch der Toxingehalt im Gewässer ist, könnte auch ein komplettes Badeverbot verhängt werden.

Ergebnisse Anfang kommender Woche

„Nach Rücksprache mit dem Labor erwarten wir die Ergebnisse Anfang kommender Woche. Wir empfehlen weiterhin die vor Ort aushängenden Warnhinweise zu beachten“, so Nußbaumer.

Beim Baden sollte man demnach daher derzeit darauf achten, beim Schwimmen kein Wasser zu schlucken. Vermeiden sollte man auch den Aufenthalt in Bereichen mit sichtbaren Schlieren. Besonders gefährdet seien Kinder und Kleinkinder.

Bei Beschwerden zum Arzt

Falls Beschwerden nach dem Baden auftreten sollten — wie etwa Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Hautreizungen, Quadeln oder Durchfall — sollte man einen Arzt aufsuchen und den Vorfall dem Gesundheitsamt melden.

Die Giftwirkung könne sich steigern, wenn an mehreren Tagen hintereinander Wasser geschluckt wird.

Aktuelle Informationen bezüglich der Badegewässer der Region können auch auf der Badegewässerkarte des Landes Baden-Württemberg unter https://badegewaesserkarte.landbw.de/ eingesehen werden.