Eine Messerattacke hat es am Montagmittag in der Flüchtlingsunterkunft Salvatorhof gegeben. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Polizei, Notarzt, Krankenwagen: Einige Blaulichtfahrzeuge mussten am Montagmittag zu der Wohnunterkunft am Stadtrand ausrücken. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war ein 20-Jähriger bei einem Messerangriff verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge wurde er unvermittelt von einem 19 Jahre alten Mitbewohner in der Unterkunft attackiert worden.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 20-Jährige konnte sich schwer verletzt in Sicherheit bringen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Der 19-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei in unmittelbarer Nähe der Containeranlage vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.