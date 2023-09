„Markt der Berufe“ informiert am Dienstag Jugendliche

45 Arbeitgeber sind laut Ankündigung beim „Markt der Berufe“ am Dienstag, 26. September, in Bad Wurzach dabei. Er findet von 18 bis 20 Uhr in Real- und Werkrealschule von statt.

Veranstalter ist der Handels- und Gewerbeverein. Federführend hat Hildegard Mühler, Karrierebegleiterin an den beiden Schulen, den Abend organisiert. Er richtet sich vor allem an Jugendliche, die sich ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten in der Stadt machen wollen. Das Erdgeschoss der Real- und Werkrealschule, die Mensa, die Sporthalle sowie der Schulhof werden an diesem Abend zu einer Messefläche umgestaltet. Dabei präsentieren sich Aussteller aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Dienstleistung, Handel, Bildung, Gesundheit und Soziales. Dieses Portfolio wird laut Ankündigung durch weiterführende Schulen aus Ravensburg, Leutkirch und Biberach ergänzt.