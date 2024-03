Mann gerät mit Schüler aneinander

Mit einem Schüler ist am Dienstagnachmittag ein 32-Jähriger auf dem Gelände eines Schulzentrums aneinandergeraten. Das teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen fühlte sich der an sich unbeteiligte Mann, der seine Tochter abgeholt hatte, von Schimpfwörtern angesprochen, die eine Schülergruppe austauschte. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Teenager aus der Schülergruppe, in deren Verlauf der 32-Jährige den Jungen unter anderem am Kragen gepackt und zu Fall gebracht haben soll. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat gegen den 32-Jährigen Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Der Teenager wurde vorsorglich in einem Krankenhaus ärztlich untersucht.