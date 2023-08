Mailo Linke gewinnt Stoppelcross in Bad Wurzach

Mailo Linke vom MSC Isny hat kürzlich auf dem Ackergelände bei Knetzenweiler den Stoppelcross vom MSC Bad Wurzach gewonnen. In der 85ccm–Klasse holte er sich den Lauf– und Tagessieg.

Hochsommerliche Temperaturen machten allen Fahrern zu schaffen. Trotzdem waren die Klassen gut besetzt. In der Klasse 85ccm starteten 18 Motocrosser. Schon im Zeittraining machte Mailo Linke mit der zweitschnellsten Zeit auf sich aufmerksam und kam mit dem gut abgesteckten Ackerboden bestens zurecht. Im ersten Lauf hatte der schnelle Fahrer des MSC Isny einen sehr guten Start und führte in der Startkurve das Fahrerfeld an. In der zweiten Kurve musste der Motocrosser die Führung abgeben, blieb aber knapp hinter dem Konkurrenten dran. Mailo Linke bremste in diesem Lauf eine defekte Hinterradbremse im wahrsten Sinne des Wortes aus.

Weitere Isnyer sind erfolgreich

Im zweiten Lauf ging Mailo Linke mit einem perfekten Start sofort in Führung. In jeder Runde holte sich der Fahrer ein paar Sekunden auf den Zweitplatzierten heraus und baute den Abstand zu seinem Konkurrenten aus. Somit sicherte sich der 85er–Motocrosser den Lauf– und damit dem Tagessieg. Auch weitere Fahrer des MSC Isny waren erfolgreich. Christian Forderer glänzte im Zeittraining mit der schnellsten Zeit, wurde Zweiter im Vorlauf und Vierter im Finallauf der „Königsklasse“ bei 101 Teilnehmern. Jonas Altenried (250ccm) belegte Platz zwölf in dieser Klasse. Sezgin Telat, Benedikt Thalheimer, Franz Raml waren in der Klasse 4 am Start. Leon Henkel (50ccm) wurde Siebter. Uwe Thalheimer belegte Platz zwölf bei den Senioren.