In einer Zeit, da immer mehr Wirtshäuser auf dem Land geschlossen werden, hängt seit kurzem an der Gaststätte Zum Ochsen in Weitprechts das Banner „Neueröffnung“. Mit einem ganz besonderen kulinarischen Angebot wagen dort Sofia Hazem und Nacer Hassani den Schritt in die gastronomische Selbstständigkeit.

Bourek, Tajine und Mhalbi stehen bei dem Paar aus Weingarten unter anderem auf der Speisekarte. Die beiden Algerier haben ein Couscous-Restaurant in Weitprechts eröffnet, das Spezialitäten aus dem Maghreb (das sind die nordwestafrikanischen Staaten Marokko, Algerien und Tunesien) serviert. „So etwas gibt in unserer Region noch nicht. Bisher musste man nach Ulm oder Konstanz fahren“, sagt Nacer Hassani.

Seit 45 Jahren in Deutschland

Der 65-Jährige stammt aus einer Region südlich von Algier. Als 20-Jähriger sei er nach Deutschland gekommen und habe in Kirchheim/Teck eine Ausbildung zum Transformatorenbauer gemacht. Danach sei er für kurze Zeit nach Algerien zurückgekehrt, um sich schließlich doch dauerhaft in Süddeutschland niederzulassen. „In all den Jahren seither war ich nie arbeitslos“, erzählt Nacer Hassani stolz.

Als Einzelhändler für Mittelmeerspezialitäten habe er sich vor fast 40 Jahren selbstständig gemacht. Zunächst in Nürtingen, aber weil vor allem in Oberschwaben und Bodensee die Nachfrage groß war, zog er erst nach Grünkraut und dann nach Weingarten. Dort betreibt er einen Laden in der Argonnenstraße und ist auch auf vielen Wochenmärkten der Region anzutreffen.

Alles gut in Schuss

Seit vier Jahren ist er mit Sofia zusammen. Kennengelernt hat er die 47-Jährige bei einem Heimaturlaub in Algerien. „Ein Restaurant zu eröffnen, war ihre Idee“, erzählt Hassani. „Sie kocht gerne und gut.“ Also begab sich das Paar auf die Suche nach einer geeigneten Lokalität und wurde durch den Tipp eines Freundes in Weitprechts fündig.

Das war unsere Chance. Der ,Ochse’ war frei, es war alles da und alles gut in Schuss. Wir haben nur die Dekoration passend zu Nordafrika ändern müssen. Nacer Hassani

Am 15. Oktober war Neueröffnung. „Es sind auch gleich viele Leute dagewesen“, berichtet Hassani erfreut. Unter der Woche sei es derzeit noch etwas ruhiger, aber wenn sich ihr Lokal und das gute Essen dort erst einmal herumspreche, werde sich das ändern, ist er überzeugt.

Das gibt’s zu essen

Sofia Hazem kocht im „Ochsen“, Nacer Hassani steht gemeinsam mit einer Aushilfe hinter der Theke und bedient. „Wir hoffen, dass wir bald jemanden als Festangestellten gewinnen.“ Geöffnet ist mittwochs bis samstags ab 17 Uhr, sonntags ab 12 Uhr. Neben üblichen Gerichten wie Schnitzel und Grillwurst gibt es zum Beispiel Bourek, gefüllte Teigtaschen, als Vorspeise, Fleisch und Gemüse aus einem Tajine, einem gebrannten Lehmtopf, als Hauptspeise und Mhalbi, ein Reispudding mit Rosenwasser, als Nachtisch.

Hassani betont dabei, dass auch der örtliche Stammtisch weiterhin gern gesehener Gast im „Ochsen“ sein wird. Überhaupt sei jeder willkommen, auch wenn er nur etwas trinken will. Wenn das Wetter mitspielt, kann man sich auch im Biergarten niederlassen.

Die Gastwirtschaft „Zum Ochsen“ in Weitprechts hat eine lange Geschichte. Mindestens drei Generationen der Familie Bott führten nach Auskunft von Ortsvorsteher Berthold Leupolz die Gaststätte. Nach dem Verkauf vor einigen Jahren wechselte mehrmals der Pächter, zuletzt war der „Ochse“ ein gutes Jahr geschlossen.