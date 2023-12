Lkw prallt gegen umstürzenden Baum

Unmittelbar vor dem Lkw eines 33-Jährigen ist am Dienstag Früh kurz nach 6 Uhr auf der K 7933 zwischen Molpertshaus und Eintürnen laut Polizeibericht ein Baum wegen Schneebruchs auf die Fahrbahn gefallen. Der 33-Jährige konnte eine Kollision mit dem Baum nicht mehr verhindern, blieb jedoch unverletzt. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Straßenmeisterei sperrte im Anschluss die Kreisstraße vorübergehend. Die Freiwillige Feuerwehr musste auf dem Streckenabschnitt mehrere umgestürzte Bäume entfernen.