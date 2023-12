Lisa Schiefer aus Ravensburg hat von Markus Brandstetter die Aufgabe als Jugendbeauftragte der Stadt Bad Wurzach übernommen. Die studierte Sozialarbeiterin möchte bei einem gemeinsamen „Pizza-Backen“ am 7. Dezember Jugendliche vor Ort näher kennen lernen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die gebürtige Karlsruherin hat die Aufgabe Anfang November mit einem Stellenanteil von 90 Prozent übernommen. Im September schloss Lisa Schiefer zuletzt ihr Duales Studium „Soziale Arbeit“ ab. Vor dem Studium hatte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Stadtjugendausschuss Karlsruhe mit Schwerpunkt Jugendbeteiligung beziehungsweise Jugendverbandsarbeit absolviert.

Bereits seit rund acht Jahren ist die neue Jugendbeauftragte zudem in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit in unterschiedlichen Funktionen engagiert.

Nahtloser Übergang

Fachbereichsleiterin Sonja Wetzel und Vanessa Fischer vom Fachbereich Bildung/Betreuung/Kultur freuen sich über den nahtlosen Übergang und dass die Stadt mit Lisa Schiefer eine kompetente und engagierte Mitarbeiterin finden konnte, die in den ersten Wochen mit viel Freude und Elan vor Ort begonnen hat.

„Nach Bad Wurzach bin ich gekommen, da ich nach meinem Studium sehr gerne wieder direkt im Bereich Jugendarbeit und Jugendbeteiligung arbeiten wollte“, zeigt sich die Jugendbeauftragte selbst gespannt auf die neuen Herausforderungen. Sie möchte das zuletzt erarbeitete Jugendkonzept weiterführen, das auch die zeitnahe Etablierung des „Jugendhauses“ bei der Grundschule mit umfassen wird.

Für Pizzabacken anmelden

Nach ersten Gesprächen mit dem Jugendrat und der Verwaltung wolle sie nun zeitnah interessierte Jugendliche vor Ort näher kennenlernen. „Dazu soll ein gemeinsames Pizzabacken in der Küche der Werkrealschule im Schulzentrum dienen.“

Am Donnerstag, 7. Dezember, sind um 17 Uhr Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren bis Klassenstufe 7 eingeladen. „Bis Mittwoch, 6. Dezember, ist die Anmeldung über Instagram unter #wirfuerwurzach oder per Mail an [email protected] möglich“, freut sich Schiefer auf rege Teilnahme.

Bereits für Montag, 17 Uhr, hatte sie Jugendliche ab Klasse 8 und junge Erwachsene bis 20 Jahre zum Pizzabacken eingeladen.

Erreichbar ist die neue Jugendbeauftragte unter 07564/302172, 0160/96894589 oder per Mail an [email protected].