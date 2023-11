Lebendiger Adventskalender startet

Diesen Freitag ist das erste Treffen des Lebendigen Adventskalenders in Bad Wurzach. Organisiert wird er von den vier christlichen Gemeinden der Stadt.

Weil sie in diesem Jahr nicht genügend Mitstreiter gefunden haben, findet er allerdings nicht mehr täglich statt. Ganz ausfallen lassen wollten ihn die Macher aber nicht. Als „Ruheinseln“ in der oft hektischen Adventszeit gibt es ihn ab 1. Dezember jeweils freitags und montags.

Das sind die Termine

Los geht’s an diesem Freitag. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena. Dort spielt der Jugendchor der Gemeinde. Die weiteren Termin (jeweils 18.30 Uhr): Montag, 4. Dezember, Freie Christengemeinde, Ziegelwiesenweg 2; Freitag, 8. Dezember, Alphornbläser in der Konzertmuschel am Kurhaus; Montag, 11. Dezember, Posaunenchor, Evangelische Kirche; Freitag, 15. Dezember, Schlosskirche; Montag, 18. Dezember, Neuapostolische Kirche, Bleichergäßle 8; Freitag, 22. Dezember, Vorplatz Kirche Gottesberg.