Zu steil, zu kurvig, zu schmal: Die Anwohner des Kuckuckswegs in Bad Wurzach wollen nicht nachgeben. Sie wehren sich weiterhin gegen die Pläne der Stadt, das geplante Baugebiet Reischberghöhe VI auch über ihre Straße zu erschließen. Sie sehen dieses Vorhaben zudem im Widerspruch zum jüngst beschlossenen Lärmaktionsplan. Die Verwaltung hat zu diesen Fragen eine andere Ansicht.

Drei Varianten hat ein Ingenieurbüro für die Verkehrserschließung der Reischberghöhe VI untersucht. Variante 1 ist die Zufahrt über die Birkhahnstraße, die sowohl zur Umgehungsstraße als auch zur Riedhalde führt. Variante 2 sieht eine zusätzliche Anbindung des Baugebiets über den Kuckucksweg vor. Variante drei entspricht der Variante 2 mit dem Unterschied, dass der Kuckucksweg in welche Richtung auch immer zur Einbahnstraße wird.

Keine Variante ist optimal

Der Gemeinderat hat bislang stets Variante 2 bevorzugt. Die Verwaltung hätte sich auch Variante 3 vorstellen können, wobei die Einbahnstraßenregelung vom Landratsamt angeordnet werden müsste. „Es drängt sich keine Variante auf“, hatte Sachbearbeiter Andreas Haufler zuletzt im Gemeinderat klar gemacht, dass es eine optimale Lösung nicht gibt.

Die Varianten über den Kuckucksweg seien aber die schlechtesten Lösungen, sagt Herbert Birk in Namen zahlreicher Anwohner dieser Straße. Sie sei zu eng für noch mehr Begegnungsverkehr, zu kurvig und damit unübersichtlich sowie zu steil. Auf 230 Metern Länge müssen zwischen Memminger Straße und neuem Baugebiet 20 Meter Höhenunterschied bewältigt werden. Das entspricht einer mittleren Steigung von 8,7 Prozent, heißt es im Bericht des Ingenieurbüros.

Im Winter gibt’s Probleme

Schon jetzt gebe es Probleme im Winter, wenn aufgrund der Rechts-vor-links-Regelungen ständig angehalten zumindest aber abgebremst werden müsse. Wie das dann bei einem erhöhten Verkehrsaufkommen ‐ das Planungsbüro spricht 190 Fahrzeugen mehr pro Tag ‐ aussehen werde, könne man ahnen, so Birk.

Zudem ist der Gehweg am Kuckucksweg, der bislang eine Sackgasse ist, nicht einheitlich auf einer Straßenseite. Mindestens zweimal müssen Fußgänger dort die Straßenseite wechseln. Zu Fuß dort unterwegs sind laut den Anwohnern viele Schüler auf dem Weg zur Grundschule , aber auch Eltern mit ihren Kindern auf dem Weg zu einem Kindergarten. Hinzu kämen zahlreiche Radfahrer.

Ein Widerspruch?

Als kürzlich der Gemeinderat den neuen Lärmaktionsplan beschlossen und darin nun auch die Zufahrten zur Innenstadt aufgenommen hat, habe man sich als Kuckucksweg-Anwohner ganz schön gewundert.

Da will man auf der einen Seite die Memminger Straße entlasten, führt ihr aber gleichzeitig zusätzlichen Verkehr von der Reischberghöhe zu. Das passt doch nicht zusammen, sagt Herbert Birk.

Er sieht auch den Abzweig zum neuen Baugebiet kritisch. Zu nah am Abzweig Kohlmeisenweg sei und viel zu steil. Zudem müsse dafür auch noch eine Grünfläche weichen.

Verfahren muss neu beginnen

Birk und seine Mitstreiter hoffen nun, dass sich an dieser Planung der Stadtverwaltung noch etwas ändert. „Wir lassen nicht locker“, kündigt Birk an. Weil der Bauparagraf 13b höchstrichterlich gestrichen worden ist, muss die Reischberghöhe VI tatsächlich nochmals in die Planungsphase samt öffentlicher Anhörung und Diskussion über die Verkehrsführung. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage von Schwäbische.de

Ob sich dann etwas an der bisher geplanten Verkehrsführung ändert? In den Antworten auf weitere Fragen von Schwäbische.de weist die Stadt auf die Vorteile der Anbindung über Birkhahnstraße und Kuckucksweg hin. Denn so wird der neue Verkehr, insgesamt wird mit 540 Fahrzeugen pro Tag gerechnet, auf drei Schultern verteilt (Birkhahnweg zu Riedhalde, Birkhahnstraße zu Umgehungsstraße und Kuckucksweg zur Memminger Straße).

Denn klar ist: Ohne Kucksweg als Zufahrt bekämen die Anwohner des Birkhahnwegs den gesamten Verkehr ab. Darauf weist auch das Ingenieurbüro in seiner Studie hin, ebenso darauf, dass bei allen drei Varianten die zusätzliche Verkehrsbelastung zumutbar und immer noch weit unterhalb der vorgeschriebenen Grenzen wäre.

Kommt Einbahnstraße?

Außerdem gibt es, so die Argumentation der Verwaltung, bei mehreren Zufahrten „Ausweichalternativen bei künftigen Sperrungen (Unterhalt, Unfall, etc.) gegenüber einer Planung mit nur einer Ausfahrt“. Gegenüber einer Einbahnstraßenregelung zeigt man sich im Rathaus hingegen offen: „Die Verwaltung hätte sich auch die dritte Variante mit der Einbahnregelung vorstellen können.“ In diesem Fall empfiehlt das Planungsbüro die Fahrtrichtung nach oben. Die Kuckucksweg-Anwohner lehnen allerdings auch diese Variante ab.

Einen Widerspruch zum Lärmaktionsplan sieht die Verwaltung nicht. Wenn mehr Menschen auf der Reischberghöhe wohnen, entsteht auch mehr Verkehr, egal wie dieser geleitet wird, so die Argumentation aus dem Rathaus. Ähnliches gelte auch für das Thema Grundschule. Es „wird im Verkehrskonzept nicht extra behandelt, da es mehrere Möglichkeiten gibt, zur Grundschule zu fahren, und überall auch tatsächlich Schüler unterwegs sind“.

Zu große Nähe?

Auch in der großen Nähe zwischen Kohlmeisenweg und dem neu zu bauenden Abzweig zur Reischberghöhe VI sieht die Stadt kein Problem: „Laut dem beauftragten Sachverständigenbüro ist der Vorschlag so umsetzbar. Die Verkehrsbehörde hat im Rahmen der Anhörung ebenfalls keine besonderen Vorgaben an dieser Stelle gemacht. Daher gehen wir davon aus, dass alle vorhandenen Vorgaben eingehalten werden.“