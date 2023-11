Der Bad Wurzacher Verein Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu macht auf die Not der Eulen bei der Suche nach Brutgelegenheiten aufmerksam und wird dabei selbst aktiv. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor.

Er spendete Brutkästen für Schleiereulen und hängte diese am Demeter-Hof der Familie Altvater in Mittelurbach sowie bei Familie Fitz an der Mauchenmühle bei Eggmannsried auf. Für weitere Brutkästen sucht der Verein Standorte. Sie sollten sich in einer Höhe von sechs bis acht Meter befinden und eine Nord- oder Ostausrichtung haben. Wer so etwas anbieten kann, wende sich per Mail an [email protected] Der Verein bittet auch, im Winter Öffnungen in Nebenräumen zulassen, damit Eulen einen Unterschlupf finden können und zum Mäusejagen eingeladen werden.

Was Eulen fehlt

Eulen fehlt es heute an alten, hohlen Bäumen, in denen sie sich ansiedeln können, informieren die Landschaftsschützer. Durch Gebäudesanierungen würden einstmals offene Scheunen für Eulen unzugänglich. Kopfweiden und hochstämmige Obstwiesen sind der Bebauung und intensiven Agrarwirtschaft gewichen. Kirchtürme wurden zum Schutz vor Tauben vergittert.

Schleiereulen überleben in freier Wildbahn aktuell nur circa zwei Jahre, heißt es in der Mitteilung weiter. Viele Eulen würden Opfer von Raubtieren wie Marder oder Katze. Auch im Autoverkehr würden immer wieder Eulen getötet. Chemische Mittel, die gegen Ratten und Mäuse ausgebracht werden, stellten ein weiteres Risiko für Mäuse fressende Tierarten wie Eulen dar, da sich das Gift auch in der Eule anreichert und zum Tod führen kann.

Starker Rückgang

Vögel insgesamt hätten in Deutschland einen bedrohlichen Bestandsrückgang zu verzeichnen, der Verein spricht von einem Rückgang um 80 Prozent seit 1960. Auch einige Eulenarten wie die Sumpfohreule seien inzwischen auf der Liste der vom Aussterben gefährdeten Tierarten. „Dabei sind Eulen wunderschöne überwiegend nachtaktive Tiere, die uns faszinieren“, schreiben die Landschaftsschützer. Sie erläutern die Besonderheit dieser Tiere: „Eulen sind beeindruckende Jäger, die sowohl in der Luft als auch am Boden Beute greifen können. Durch eine gezähnelte Außenkante des Flügels können sie fast lautlos fliegen und sich somit heimlich annähern.

Sie haben ein bemerkenswertes Hörvermögen und erbeuten mit Hilfe dieses dreidimensionalen Hörens ihre Beute auch in der Dunkelheit. Ihre großen nach vorne gerichteten Augen erlauben eine außergewöhnliche binokulare Sicht. Zudem können sie ihren Kopf um 270 Grad drehen und damit in alle Richtungen spähen ohne die Sitzposition zu ändern.

Schädlinge bekämpfen

Da die Nahrungsgrundlage der Eulen vor allem aus Mäusen besteht, sind Eulen in der Nähe eines Hofes optimal um den Mäusebesatz niedrig zu halten. Sie jagen aber auch Ratten und haben damit eine wichtige Rolle bei der Schädlingsbekämpfung.“