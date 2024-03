Aufatmen im Landfrauenverein Region Bad Wurzach. Der Fortbestand ist gesichert. Zwei junge Frauen haben als Vorstandsteam die Führung übernommen.

„Es geht weiter“, verkündete die bisherige Vorsitzende Conny Bank gleich in ihrer Begrüßung im Saal des Gasthofs Hirsch in Unterschwarzach und strahlte vor Freude.

Mein großer Wunsch wurde erfüllt, ein junges Team hat sich gefunden. Das ist einfach toll. Conny Bank

Nun könne sie nach 25 Jahren Landfrauenarbeit, davon 14 Jahren als Vorsitzende des Vereins „Genuss-Landfrau“ werden.

Auch Ehrengast Christa Fuchs, Vizepräsidentin des Landesverbands und Vorsitzende des Kreisverbands Württembergisches Allgäu, zeigte sich in ihrem Grußwort erleichtert. „Das freut mich total.“

Werbung für Landesgartenschau

Fuchs berichtete außerdem vom großen landesweiten Projekt „Starke Frauen, starkes Land“, von dem sie hofft, dass es trotz der aktuellen Sparzwänge vom Land weiterhin gefördert wird, sowie von der neuen mehrteiligen Online-Veranstaltung „Elternwissen“. Zudem warb die Eglofserin für die Landesgartenschau in Wangen, bei der der Kreisverband mit einem Pavillon und einem Landfrauengarten durchgehend dabei sein wird. Am 26. August ist in Wangen auf dem LGS-Gelände auch der Landfrauentag, bei dem die Kabarettistin Marlies Blume auftreten wird.

Das bisherige Vorstandsteam des Landfrauenvereins Region Bad Wurzach (von links): Ramona Gründig, Roswitha Späth, Ingrid Berle, Inge Riss, Gabi Krug, Conny Bank, Iris Bohner, Nelly Grimm, Beate Buscher und Lydia Sauter. (Foto: Steffen Lang )

Schriftführerin Iris Bohner blickte anschließend aufs Jahr 2023 zurück. Sie berichtete von mehreren Beratungen über die Zukunft des Vereins, von Wanderungen und Ausflügen. Der Kassenbericht von Inge Riss schloss sich an. Nachdem die Kassenprüferinnen Hedwig Harscher und Elisabeth Birk ihr sehr gute Arbeit bescheinigt hatten, entlastete die mit etwa 50 Frauen sehr gut besuchte Versammlung die gesamte Vorstandschaft.

Das sind die Neuen

Es folgten die mit Spannung erwarteten Wahlen, die von Gabi Häfele geleitet wurden. Auch sie freute sich, „dass es weitergeht. Es ist heutzutage wichtiger denn je, dass Frauen sich organisieren“. Das neue Vorstandsteam bilden Lisa Salat und Jeanine Lindenmaier. Sie lösen die nicht mehr kandidierenden Conny Bank und Gabi Krug ab.

Lisa Salat ist 30 Jahre alt. Die Unterschwarzacherin ist verheiratet, Mutter zweier Kinder, hat den Meister in Agrarwissenschaft und ist selbstständige Grafikdesignerin. Derzeit befindet sie sich in Elternzeit. Jeanine Lindenmaier ist 31 Jahre alt und ebenfalls Ehefrau und zweifache Mutter. Auch die gelernte Altenpflegerin wohnt in Unterschwarzach und arbeitet mit ihrem Mann zusammen in einer Bad Wurzacher Arztpraxis.

Gut beschirmt in die Zukunft als „Genuss-Landfrau“ geht Conny Bank (Mitte). Ebenfalls aufgehört haben Inge Riss (links) und Gabi Krug. (Foto: Steffen Lang )

Neue Kassiererin ist die Bankkauffrau Marianne Schädler. Schriftführerin bleibt Iris Bohner, zu Kassenprüferinnen wurden Elisabeth Birk und Erika Okkels gewählt. Den Ausschuss bilden Nelly Grimm sowie Vertreterinnen der Ortsgruppen Ziegelbach und Haidgau. Gewählt wurde für ein Jahr. Alle Abstimmungen erfolgten einstimmig.

Bisherige Vorsitzende

Der Landfrauenverein Region Bad Wurzach wurde 1978 gegründet. Bisherige Vorsitzende waren Anna Rief (1978 bis 1989), Gabi Häfele (1989 bis 2004), Nelly Grimm (2004 bis 2010) und Conny Bank (2010 bis 2024).