Nahezu unbeachtet von der Öffentlichkeit hat die Kundgebung „Rettet den Haushaltsplan“ am Montagmittag in Bad Wurzach stattgefunden.

Zum Auftakt nahe des Salvatorkollegs scharten sich noch bis zu vier Mitstreiter um Initiator Lukas Häfele, zum Abschluss am Stadtbrunnen hatte er noch eine Begleiterin. Auch Passanten blieben nur vereinzelt stehen, um dem Ziegelbacher bei seinen Ansprachen kurz zuzuhören.

Auftritt im Gemeinderat

In diesen kritisierte er besonders das Turmbauprojekt der Stadt im Wurzacher Ried, aber auch die Klimapolitik in Deutschland allgemein. Am Montagabend will Häfele in der Gemeinderatssitzung Fragen zum Haushaltsplan stellen. Diese beginnt um 19 Uhr in Maria Rosengarten.