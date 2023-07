Kraniche als Boten des Glücks

Bei Kranichen denkt man zunächst einmal an Mecklenburg–Vorpommern. Das Bundesland beherbergt mehr als die Hälfte des deutschen Brutbestandes. In Baden–Württemberg ist der Kranich seit dem frühen 19. Jahrhundert als Brutvogel ausgestorben. Doch eine anhaltende Ausbreitung und Bestandszunahme in ganz Mitteleuropa und zunehmende Brutansiedlungen in benachbarten Regionen ließen eine Wiederbesiedlung als wahrscheinlich gelten.

Im Jahr 2016 konnte Baden–Württemberg dann die erste Kranichbrut seit langem verzeichnen — und zwar im Wurzacher Ried. Seitdem hat das Paar dort in jedem Jahr gebrütet. Eine Sensation in ornithologischen Fachkreisen und ein weiterer Baustein in der Erfolgsgeschichte um den Schutz des Wurzacher Rieds.

Seine Größe von bis zu 1,20 Metern, die langen Beine und der lange Hals machen den Kranich nahezu unverwechselbar. Das graue Körpergefieder bildet einen Kontrast zu den schwarzen Schwingen und Schwanzfedern sowie zur schwarz–weißen Kopf– und Halszeichnung. Charakteristisch sind die federlose, rote Kopfplatte sowie die „Feder–Schleppe“, die bei Altvögeln über den Schwanz hinausragt. In der Luft macht der Kranich durch seine trompetenartigen Rufe auf sich aufmerksam.

Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben sich Forscher die Köpfe darüber zerbrochen, wie die Kraniche ihren Weg finden. Heute weiß man, dass sie das Magnetfeld der Erde mit optischen Eindrücken kombinieren, quasi nach Karte und Kompass navigieren. Die markante Gestalt der Kraniche hat zu allen Zeiten Dichter und Künstler gleichermaßen inspiriert. Wachsamkeit und Klugheit waren die Attribute, die dem Vogel zugeschrieben wurden. Einem Kranich entgeht nichts und angeblich kann er sogar Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr treffen. Einer uralten Vorstellung zu Folge sollen wachende Kraniche einen Stein in der Kralle halten. Schlafen sie ein, werden sie durch dessen Gepolter beim Herunterfallen geweckt. In der griechischen Mythologie war der Kranich gleich drei Göttern zugeordnet: Apollon, Gott des Lichtes und des Frühlings, Demeter, Göttin der Erde und Fruchtbarkeit, und Hermes, Schutzgott des Verkehrs und der Reisenden. Im alten Kaiserreich China war der Kranich Symbol für ein langes Leben und Weisheit und im alten Ägypten galt er als Sonnenvogel, als Bringer von Licht und Glück.

Welch ein Glück also, dass sich ein Kranichpaar nun ausgerechnet das Wurzacher Ried als Brutplatz ausgesucht hat und künftig hoffentlich noch weitere Paare zum Bleiben inspirieren wird. In diesem Jahr erblickten zwei Küken das Licht der Welt, die sich inzwischen von zimtbraunen Pulli zu flugfähigen Jungvögeln entwickelt haben. Bis etwa Oktober wird sich die Kranichfamilie noch im Umkreis des Rieds aufhalten und sich dann auf den Zug Richtung Süden begeben. Dann können wir sie, ganz im Sinne ihres wissenschaftlichen Namens, mit einem lieben Grus grus bis zum nächsten Jahr verabschieden.