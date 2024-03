Konzert des Bläserteams des evangelischen Jugendwerks

Das Bläserteam des evangelischen Jugendwerks (ejw) gastiert am Sonntag, 17. März, in Bad Wurzach und wird um 19 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche geben. Daneben werden im Rahmen dieses Konzertes auch verdiente Bläserinnen und Bläser des Posaunenchors durch den Landesjugendreferenten des ejw, Michael Püngel, geehrt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne gesehen.

Das Jubiläum des Posaunenchors wird am Sonntag, 21. April, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der evangelischen Kirche gefeiert. In diesem Gottesdienst werden neben neuen und alten Bläserstücke auch „Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen“ zu hören sein - eines der ersten Lieder, die der Posaunenchor vor 60 Jahren in einem Gottesdienst aufführte. Im Anschluss findet ein Stehempfang im Gemeindehaus statt.