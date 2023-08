Sowohl der Tierschutzverein Bad Wurzach als auch der Verein Tierschutzteam weisen bereits seit Jahren darauf hin, dass die Stadt aus ihrer Sicht dringend eine Katzenschutzverordnung brauche. Mit der Verordnung, die die Kastrierung von Freigängern sowie eine Registrierungs– und Kennzeichnungspflicht vorsehen würde, solle unnötiges Tierleid verhindert werden.

Da sich bisher nichts bewegt habe, wie Bettina Weidle–Loris berichtet, haben beide Vereine im Frühjahr schriftlich eine solche Verordnung bei der Stadt beantragt. Seither sind über vier Monate vergangen. Getan habe sich aus Sicht des Tierschutzteams aber immer noch nichts, so Weidle–Loris.

Flyer–Aktion beim Stadtfest

Der Verein planen nun eine Flyer–Aktion zur Aufklärung über Inhalt und Notwendigkeit einer solchen Verordnung. Besonders beim Straßenfest wolle man mit den Flyern die Menschen auf das Problem aufmerksam machen, erklärt Weidle–Loris.

Auf SZ–Anfrage bestätigt die Stadtverwaltung, dass am 13. April entsprechende Anfragen der beiden Verein eingegangen sind. „Der Gemeinderat wurde über den Eingang dieses Antrags informiert. Das Ordnungsamt ist mit der umfassenden Prüfung der Angelegenheit beauftragt“, so Johanne Gaipl von der Stadtverwaltung.

Keine Stellungnahme der Stadt

Dazu, welches Prozedere nach dem Eingang eines solchen Antrags grundsätzlich vorgesehen ist, bis wann der Antrag voraussichtlich im Gemeinderat beraten werde und wie die Stadtverwaltung selbst zu einer Katzenschutzverordnung steht, äußerte sich Gaipl nicht. Momentan könne die Verwaltung dazu „keine weiteren Details oder Stellungnahmen abgeben.“

Um zu unterstreichen, warum die Verordnung aus ihrer Sicht so dringend notwendig wäre, verweist Weidle–Loris auf die Zahlen des laufenden Jahres:

Allein in den ersten sieben Monaten hat unser Verein mehr als 30 Katzen kastrieren lassen, ausgesetzte Katzen in Pflege genommen und zwei Neugeborene gerettet, deren drei Geschwister bereits tot waren. Bettina Weidle–Loris

In den drei Jahren von 2020 bis 2022 habe der Verein insgesamt 121 Katzen eingefangen, von denen 116 unkastriert waren.

Kennzeichnungs– und Registrierungspflicht

Um das Leid von Streunerkatzen zu reduzieren, sollen Besitzer von Freigängerkatzen dazu verpflichtet werden, diese kastrieren zu lassen. Die Kennzeichnungs– und Registrierungspflicht soll helfen, die Besitzer von abgegebenen Fundkatzen ermitteln zu können.

Die oben genannten Zahlen beziehen sich dabei nur auf den Verein Tierschutzteam. Dazu kommen noch die Streuner und Fundkatzen, die vom Tierschutzverein aufgesammelt werden. Dessen Vorsitzende Birgit Rutta antwortete im Frühjahr in einem Interview mit dem Südfinder auf die Frage nach der Notwendigkeit einer Katzenschutzverordnung in Bad Wurzach: „Ganz einfach, weil es in manchen Gegenden, häufig in Höfen, eine große Anzahl an wildlebenden Katzenpopulationen gibt. Isny ist bislang die einzige Stadt im Kreis, die es geschafft hat, eine Katzenschutzverordnung einzuführen.“

Vermehrung über den Kopf gewachsen

Der Tierschutzverein habe in einem Fall zum Beispiel 27 Katzen eingefangen und kastriert — „das Ausmaß war uns anfangs gar nicht bewusst, es kamen immer mehr Streuner zum Vorschein. In der Regel kommen die Hinweise aus der Bevölkerung, manchmal sind es Radfahrer, die etwas bemerken. In dem Fall war es eine Bekannte. Einem älteren Herrn, war die Vermehrung seiner Katzen über den Kopf gewachsen.“

Wenn dieser sich nun geweigert und die Tierschützer vom Hof geschickt hätte, hätten sie rein gar nichts unternehmen können, so Rutta. „Genau hier setzt die gesetzliche Verpflichtung an. Das gibt uns als Tierschutzverein die nötige Rechtssicherheit und verpflichtet gleichzeitig auch den Katzenhalter.“