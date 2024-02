Die Themen Turmbau im Ried, Klimaschutz und Schulkindbetreuung sind beim der Bürgerfragerunde im Gemeinderat am Montag angesprochen worden. Wie angekündigt meldete sich Klimaaktivist Lukas Häfele zu Wort, ebenso zwei Mitstreiterinnen bei seiner Kundgebung „Rettet den Haushaltsplan“ am Mittag vor der Sitzung. Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) hielt sich bei den Antworten knapp, aber deutlich.

Man sollte manchmal nicht zu bescheiden sein Nur ganz wenige Klimaaktivisten haben sich in Bad Wurzach zuletzt lautstark öffentlich geäußert. Sie können aber trotzdem einen kleinen Erfolg verbuchen, kommentiert Steffen Lang. Hier geht’s zum Kommentar

Turmbau

Wieviel wird der geplante Aussichtsturm im Wurzacher Ried mindestens kosten, wieviel maximal, wollte Häfele von der Verwaltung wissen. Scherer verwies ihn auf die bei der Bürgerversammlung im Juli 2023 genannte Summe (da hatte sie von 2,72 Millionen Euro als Schätzung gesprochen, d. Red.). „Seitdem gibt es keine weiteren Berechnungen“, so Scherer. Die Vorbereitungen für den Bauantrag liefen, dann werde es auch eine genauere Berechnung der Kosten geben.

Marie-Christine Martiny wollte zudem wissen, ob man „den Turm noch verhindern“ könne. Sie spreche mit vielen Leuten, „keiner will ihn“. Es gebe noch keinen endgültigen Beschluss zum Turm, er befinde sich „in der Projektphase“, entgegnete Scherer. Wenn es zu einer definitiven Entscheidung kommt, werde man die Gründe dafür und dagegen abzuwägen haben.

Klimaschutz

„Ich sehe ganz wenig Initiativen für Klima- und Artenschutz“, kritisierte Lukas Häfele und wollte wissen, ob es denn mehr im Haushaltsplan gebe als 120.000 Euro für eine PV-Anlage. Scherer war da kurz angebunden. Sie habe ihm eine Mail mit der Auflistung mehrerer Klimaschutzmaßnahmen bereits zweimal geschickt. Ansonsten verwies sie den Ziegelbacher auf den jederzeit einsehbaren Haushaltsplan, die Haushaltsdebatte im Anschluss und auf die vorangegangenen öffentlichen Beratungen des Etats in den Ausschüssen.

Laura Möhrle wollte wissen, wieviel Prozent der in Bad Wurzach verbrauchten Energie in der Stadt selbst aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden und aus welchen Energiequellen die zugekaufte stammt. Diese Zahlen lagen Scherer nicht vor, sie versprach, diese Fragen schriftlich zu beantworten.

Lukas Häfele sprach den hohen CO2-Ausstoß von Bad Wurzach an. Dieser beträgt nach seinen Worten 14,2 Tonnen pro Kopf, viel mehr beispielsweise als in Bad Waldsee. Wie er selbst anmerkte, liegt dies natürlich an den energieintensiven Unternehmen in der Stadt. Häfele wollte wissen, ob es Bestrebungen seitens der Stadt gebe, diesen Ausstoß zu senken „oder stört Sie das nicht“?

Die Glasfabrik mit in diesen Städtevergleich miteinzubeziehen, „das funktioniert nicht“, meint Scherer.

Es gibt keine Pläne und keine Überlegungen, da wir daran nichts ändern können. Alexandra Scherer

Die Stadt sei darüber hinaus sehr froh über dieses Unternehmen, hob sie hervor. Es schaffe Arbeitsplätze für die Menschen und bringe damit Kaufkraft in die Stadt und auch (über Gewerbe- und Einkommenssteuer) in die Stadtkasse. „Geld, das wir dann auch für Klimaschutzmaßnahmen haben.“ Eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Pro-Kopf-Berechnung unterband sie, eine Bürgerfragerunde sei für Fragen da.

Später untersagte sie Häfele das Aufzeichnen der Haushaltsreden mit dem Handy. Dafür unterbrach Scherer sogar die CDU-Sprecherin Emina Wiest-Salkanovic in deren Rede.

Betreuung Grundschulkinder

Laura Möhrle fragte nach der Grundschulkinderbetreuung, die ab 2026 gesetzlich verankert ist. Wie viele Kinder denn in Bad Wurzach dann tatsächlich betreut werden könnten? Das Thema sei der Stadt natürlich bekannt und sie beschäftige sich bereits intensiv mit dieser Frage, so Scherer. Sie verwies auf den Bildungs- und Betreuungsbericht, den die Stadt jährlich veröffentlicht, versprach Möhrle aber auch, ihr schriftlich aktuelle Zahlen mitzuteilen.