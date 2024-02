Eine weitere Hitzefrei-Demo wird es am kommenden Montag, 26. Februar, in Bad Wurzach geben. Das kündigt der Ziegelbacher Klimaaktivist Lukas Häfele an. Er will danach auch in der Bürgerfragerunde des Gemeinderats wieder das Wort ergreifen.

Derweil hat Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) auf eine Mail der Klimaaktivisten schriftlich geantwortet. Häfele hatte der Verwaltung vergangene Woche einen umfassenden Fragenkatalog zukommen lassen.

Haushalt genehmigt

Scherer schickt ihren Antworten voraus, dass der Haushaltsplan 2024 der Stadt mittlerweile von der Rechtsaufsicht genehmigt sei. Ein von Häfele gewünschter konstruktiver Dialog zum Hinterfragen der dortigen Investitionsentscheidungen „ist nicht möglich“.

Bei Häfeles zahlreichen Fragen zum sogenannten Naturerlebnis- und Beobachtungsturm am Haidgauer Torfwerk im Wurzacher Ried verweist ihn Scherer kurz und knapp „auf die bisherigen öffentlichen Beratungen im Gemeinderat und die Berichterstattung dazu in der örtlichen Presse“. Auch künftig würden alle aktuellen Fragen im Rat besprochen. Häfele sei eingeladen, den öffentlichen Sitzungen beizuwohnen. Zu seinen Fragen zum Artenschutz schreibt sie: „Wesentliche Bestandteile im Baugenehmigungsverfahren werden die naturschutzfachlichen Untersuchungsberichte sein.“

Ganztag ist abgesichert

Zur Ganztagesbetreuung an Grundschulen schreibt Scherer: „2026 können in Bad Wurzach alle Kinder, für die Bedarf angemeldet wird, im Ganztag aufgenommen werden und auch in den Folgejahren werden wir den Anspruch erfüllen.“

Zur geplanten Heizungserneuerung am Salvatorkolleg verweist die Bürgermeisterin den Klimaaktivisten an den Schulträger.

Ohne Kabel nicht möglich

Die Frage Häfeles, ob der Glasfaserausbau auch kabellos möglich ist, verneint Scherer mit Verweis auf die Gigabit-Förderrichtlinien des Bundes und des Landes. Bei Glasfaserkabel gehe man „von einer sehr hohen Lebensdauer“ aus. Einzelheiten seien „bei den entsprechenden Verbänden“ zu erfragen.

Wissen wollte Häfele von der Stadt unter anderem auch, wie viel Prozent des Haushaltsvolumens für die Energiewende eingeplant sind. Ein prozentualer Vergleich habe „wenig Aussagekraft“, so Scherer dazu, „da das Haushaltsvolumen in den letzten Jahren vor allem investiv (Glasfaserausbau) starken Schwankungen unterworfen ist“. Der gesamte Strombedarf der Stadt Bad Wurzach werde seit vielen Jahren bereits über Ökostrom gedeckt, so die Bürgermeisterin.

Weiter offene Fragen

Scherer schreibt am Ende ihrer Antwortmail zwar, sie gehe davon aus, „dass mit dieser ausführlichen Antwort alle Ihre Fragen abschließend beantwortet sind“, ließ aber einiges unbeantwortet. Dazu zählen beispielsweise Häfeles Fragen nach einem Energiebericht (der letzte stammt aus 2014), nach den Lehren der Kostensteigerung beim Hallenbadbau oder nach Energieversorgungsmaßnahmen zur Standortsicherung für Unternehmen.

Gleichzeitig kündigt die Bürgermeisterin an, aus Kapazitätsgründen „weitere umfassende Fragenkataloge nicht beantworten“ zu können. Sie bitte, „bei weiterem Informationsbedarf ggf. die öffentlichen Informationsmöglichkeiten der Stadt Bad Wurzach zu nutzen“.

Hitzefrei-Demo angekündigt

Häfele plant derweil am Tag der nächsten Gemeinderatssitzung (Montag, 26. Februar) eine weitere Hitzefrei-Demo in Bad Wurzach. Diese beginnt um 16.15 Uhr mit einer Kundgebung beim Salvatorkolleg. Weitere Kundgebungen sind um 16.45 Uhr am Stadtbrunnen und ab 17.15 Uhr bei Maria Rosengarten geplant. Dort, so hofft zumindest Häfele, solle es „Stellungnahmen“ von Landratsamt Ravensburg, Stadt Bad Wurzach sowie den drei Ratsfraktionen zu den Themen „Grundgesetz Artikel 20a“ und „Haushaltsplan 2024“.

In seiner Mail mit den zahlreichen Fragen an die Verwaltung hatte der Ziegelbacher Klimaaktivist sich „bei aller Kritik, die Mitstreitende und ich am Haushaltsplan vorbringen“, auch bedankt, „dass Sie alle für demokratische Werte einstehen und ‚unsere Anliegen‛ in diesen turbulenten Zeiten auch thematisiert werden“.

Ratssitzung am Montag

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats der Stadt Bad Wurzach beginnt am Montag, 26. Februar, um 19 Uhr in Maria Rosengarten. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht der Bürgermeisterin, Fragen der Bürger und die Neufassung der Entschädigungssatzung für Ehrenamtliche. Zudem stellt ein Berliner Beratungsbüro einen ersten Konzeptentwurf für die künftige touristische Beschilderung in der Stadt vor.