Für das Kindergartenjahr 2024/2025 sollten Eltern vom 15. bis 19. Januar 2024 ihren Nachwuchs anmelden. Das genaue Verfahren für jede Einrichtung hat nun die Stadt Bad Wurzach bekannt gegeben.

Um den Bedarf ermitteln und entsprechend Personal und Plätze bereithalten zu können, bittet die Verwaltung Eltern, deren Kinder ab September 2024 zwei Jahre und älter sind und in diesem Zeitraum einen Kindergartenplatz belegen möchten, sich in der Einrichtung ihrer Wahl anzumelden.

In den katholischen Kindergärten St. Verena, Eintürnenberg, Haidgau, Seibranz und Hauerz sowie in den städtischen Einrichtungen Sonnentau, Arnach, Unterschwarzach und Ziegelbach werden Kinder ab zwei Jahren aufgenommen. Im katholischen Kindergarten Dietmanns, im städtischen Kindergarten Regenbogen in der VÖ-Gruppe und in der Ganztagsgruppe sowie im Waldkindergarten werden Kinder ab drei Jahren aufgenommen.

Kinder unter zwei Jahren werden nur in den Kinderkrippen Regenbogen und Arnach aufgenommen.

Anmeldeformulare gibt es online unter www.bad.wurzach.de und in allen Kindergärten.

Städtischer Kindergarten (Kiga) Regenbogen, Bad Wurzach

Telefon 07564/3123, Mail [email protected]; verlängerte Öffnungszeit (VÖ) montags bis freitags 7 bis 13 Uhr; Ganztagesgruppe montags bis donnerstags 7 bis 16 Uhr und freitags 7 bis 13 Uhr. Anmeldetermin 16. Januar 8 bis 12 Uhr und 18. Januar 14 bis 16 Uhr.

Städtische Kinderkrippe Regenbogen, Bad Wurzach

Telefon 07564/3123, Mail [email protected]; Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 14 Uhr. Anmeldetermin 16. Januar 8 bis 12 Uhr und 18. Januar 14 bis 16 Uhr.

Städtischer Kiga Sonnentau, Bad Wurzach

Telefon 07564/935560, Mail [email protected]; Regelgruppe (RG) montags bis freitags 7.30 bis 12.30 Uhr sowie montags und donnerstags 14 bis 16.30 Uhr; VÖ montags bis freitags 7 bis 13 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 14 bis 16 Uhr, 18. Januar 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.

Katholischer Kiga St. Verena, Bad Wurzach

Telefon 07564/3259, Mail [email protected]; VÖ montags bis freitags 7 bis 13 Uhr; RG montags bis freitags 7.30 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags 13.30 bis 16 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 7 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

Städtischer Kiga Arnach

Telefon 07564/302217, Mail [email protected]; VÖ montags bis freitags 7.15 bis 13.15 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 14 bis 16 Uhr, 16. Januar 8 bis 12 Uhr.

Städtische Kinderkrippe Arnach

Telefon 07564/302217, Mail [email protected]; montags bis freitags 7.15 bis 13.15 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 14 bis 16 Uhr, 16. Januar 8 bis 12 Uhr.

Katholischer Kiga Dietmanns

Telefon 07564/2406, Mail [email protected]; VÖ montags bis freitags 7.30 bis 13.30 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 8 bis 11.30 Uhr.

Katholischer Kiga Maria Theresia, Eintürnen

Telefon 07527/6623, Mail [email protected]; RG montags bis freitags 7.30 bis 13 Uhr sowie montags 14 bis 16.30 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 14 bis 16 Uhr.

Katholischer Kiga St. Nikolaus, Haidgau

Telefon 07564/815, Mail [email protected]; RG montags bis freitags 7.15 bis 12.45 Uhr, sowie donnerstags 14 bis 16.30 Uhr; VÖ montags bis freitags 7.15 bis 13.15 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 8.30 bis 11.30, 18. Januar 14.30 bis 16.30 Uhr.

Katholischer Kiga St. Martin, Hauerz

Telefon 07568/747, EMail [email protected]; montags bis freitags 7.30 bis 13 Uhr und montags 14 bis 16.30 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 14 bis 16 Uhr, 18. Januar 12 bis 13 Uhr.

Katholischer Kiga St. Maria, Seibranz

Telefon 07564/1660, Mail [email protected]; RG montags bis freitags 7.15 bis 12.15 Uhr, dienstags und donnerstags 14 bis 16.30 Uhr; VÖ: montags bis freitags 7.15 bis 13.15 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 9 bis 11.30 Uhr, 16. und 18. Januar jeweils 14 bis 16 Uhr.

Städtischer Kiga Unterschwarzach

Telefon 07564/3630, Mail [email protected]; RG montags bis freitags 7.15 bis 12.45 Uhr sowie montags 14 bis 16.30 Uhr; VÖ montags bis freitags 7.15 bis 13.15 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 8 bis 12 Uhr, 16. Januar 14 bis 16 Uhr.

Städtischer Kiga Ziegelbach

Telefon 07564/302227, Mail [email protected]; RG montags bis freitags 7.30 bis 12.30 Uhr sowie mittwochs und donnerstags 14 bis 16.30 Uhr; VÖ montags bis freitags 7 bis 13 Uhr. Anmeldetermin 15. Januar 14 bis 16 Uhr, 16. Januar 8 bis 12 Uhr.

Städtischer Waldkindergarten

Telefon 0175/9072044, Mail [email protected]; montags bis freitags 7.30 bis 13.30 Uhr. Anmeldetermin 18. Januar 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.