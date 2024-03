Kegler steigen in die höchste Liga Württembergs auf

Die Kegler der TSG Bad Wurzach spielen in der kommenden Saison in der Verbandsliga - das ist die höchste Kegelliga Württembergs. Darüber gibt es nur noch die beiden Bundesligen. Den großen Erfolg in der Oberliga machte die TSG gegen Albstadt klar. Auch Bad Wurzachs Keglerinnen waren erfolgreich.

Oberliga: TSG Bad Wurzach - SKV Albstadt 6:2 (3481:3284). - Ihre Aufstiegseuphorie wollten sich die Bad Wurzacher auch im entscheidenden Spiel gegen den Tabellenletzten erhalten. Bereits im Startpaar gab es laut Mitteilung allerdings harte Gegenwehr des SKV. Pascal Dosch (567:582), auch Gerhard Weber lag lange Zeit zurück, glich mit den letzten Kugeln aber für Bad Wurzach aus (573:561). Anschließend hatte Josef Häusle schwer zu kämpfen. Doch auch er gewann mit den letzten Kugeln (555:549). Rolf Hlawatschek war dagegen in Bestform und ließ seinem Gegner keine Chance (634:495). Marco Hlawatschek verlor im Schlusspaar (546:564), Maximilian Model siegte jedoch überlegen (606:533).

Frauen-Verbandsliga: Fire Pins Essingen - TSG Bad Wurzach 2:6 (3312:3448) . - Die Bad Wurzacher wollten nicht nach unten durchgereicht werden und schafften das mit ihrem Sieg in Esslingen auch. Die TSG-Keglerinnen stellten einen Liga- und Bahnrekord auf. Mit persönlicher Bestleistung siegte Sabrina Costa klar (606:542). Auch Zoe Sgryska setzte sich deutlich durch (616:570). Christine Butscher musste nach 60 Kugeln verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die eingewechselte Heike Dentler verlor knapp (542:544), Gabriele Schnitzer holte dagegen einen weiteren Punkt (560:548). Monika Rölz (535:533) machte mit der letzten Kugel den Sieg klar, Julia Nachbaur verlor trotz höherer Kegelzahl (589:575).

Regionalliga: TSG Bad Wurzach II - SG Aulendorf II 6:2 (3407:2252). - Die TSG II hat nach dem Sieg gegen Aulendorf ebenfalls noch Chancen auf die Meisterschaft. Bad Wurzach ist punktgleich mit dem Spitzenreiter SG Baienfurt-Bergatreute.